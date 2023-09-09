新加坡空軍開放日睽違7年登場 軍機展示吸睛

新加坡空軍時隔7年再度舉辦開放日，活動9日、10日在巴耶利峇基地登場，民眾可近距離參觀新加坡空軍戰機。（中央社）

新加坡 空軍時隔7年再度舉辦開放日，本週末在巴耶利峇基地登場，活動除了有F-15戰機空中能力展示，地面也陳列各類軍機及武器裝備；部分戰機、直升機還開放民眾進入拍照留念。

慶祝新加坡空軍部隊成立55週年，星國空軍時隔7年舉辦開放日，活動今天起一連2天在巴耶利峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）登場，開放本國及外籍民眾免費入場，近距離參觀新加坡空軍各樣軍機、武器及裝備，吸引大批民眾湧入。

戶外地面陳列機型包括F-16及F-15戰機、AH-64阿帕契攻擊直升機等。部分戰機及直升機的座艙、機艙也開放民眾進入，吸引大批人潮排隊，與軍機、飛官拍照留念。

戶外活動還包括空中能力展示、軍用犬及飛機武器裝載展示等。星媒報導，空中能力展示部分，由新加坡空軍一架A330多用途加油與運輸機「扮演」疑遭劫持的民航客機，另有2架F-15戰機為其護航，確保飛機安全降落。

另外，室內展覽共分3個展區，包括介紹新加坡空軍55年歷史及未來基地願景，現場還有F-35戰機模擬器供民眾體驗。

新加坡國防部 2月宣布，除了先前已購買的4架F-35B戰機，決定再多採購8架；未來將以F-35B戰機逐步取代F-16型戰機。