G20英國將與新加坡簽戰略夥伴協議 提振經濟安全

英國首相蘇納克（圖）將在印度20國集團（G20）峰會與新加坡總理李顯龍會面，簽署英國-新加坡戰略夥伴關係協議。（美聯社）

唐寧街今天表示，英國政府已與新加坡 簽署一份新的戰略夥伴關係協議，以提振經濟並加強共同安全。

路透報導，唐寧街表示，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將在印度 20國集團（G20）峰會與新加坡總理李顯龍會面，簽署英國-新加坡戰略夥伴關係協議（UK-Singapore Strategic Partnership），並致力達成英國脫歐以來的首份雙邊投資 條約。

雙方表示，這項夥伴關係協議將讓新加坡公司更有信心投資英國，對英國而言也是如此，同時還能創造就業機會。

英國政府又說，這項夥伴合作協議將透過新加坡國防數位防衛與情報軍（Digital and Intelligence Service ）及英國間的夥伴關係，加強安全合作、科學與科技創新與研發，包括對抗網路威脅。

蘇納克說：「與新加坡簽署的這項新協議，將使我們進一步實現我們的優先事項，並確保在我們規劃全球經濟未來時，我們與最親密的夥伴一同進行。」

蘇納克與李顯龍都在新德里出席週末的G20峰會。這是蘇納克自去年10月上任以來，首度到印度正式訪問。