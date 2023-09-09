我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

摩洛哥強震增至632死 各國領袖表達慰問

中央社／馬拉喀什9日綜合外電報導
摩洛哥8日發生強震，馬拉喀什地區建物被震毀。（路透）
摩洛哥8日發生強震，馬拉喀什地區建物被震毀。（路透）

摩洛哥國家電視台今天報導，摩洛哥的高阿特拉斯山（High Atlas）地區昨晚發生的強震，已造成632人死亡，建築物摧毀，主要城市居民逃離家園。多國領袖今天紛紛表達慰問。

路透社報導，摩洛哥官方媒體今天還援引摩洛哥內政部最新初步統計數據報導，這場強震受傷人數為329人。

一名摩洛哥地方官員稍早表示，大多數罹難者位在難以到達的山區。

法新社報導，包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等多國領袖，都向摩洛哥與罹難者家屬表達慰問之意。

台灣消防署表示，已組成120人搜救隊伍，一旦接獲外交部指示將立刻前往摩洛哥救援。

在距離震央最近的摩洛哥大城馬拉喀什（Marrakech），根據居民說法，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的舊城區內有一些建築物倒塌。摩洛哥電視台的畫面顯示，一座清真寺的宣禮塔倒下，殘垣瓦礫將數輛車壓垮。

摩洛哥內政部透過電視發表聲明時，呼籲民眾保持冷靜，並宣布受地震衝擊的省分包括豪茲（Al Haouz）、瓦爾札札特（Ouarzazate）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙瓦（Chichaoua）和塔魯丹（Taroudant）。

摩洛哥的地球物理中心指出，地震發生在高阿特拉斯山的伊吉爾（Ighil）地區，規模7.2。美國地質調查所（USGS）測得的規模為6.8，且震源深度相對淺，僅18.5公里。

特拉斯 內政部 地震

上一則

神秘男子闖入棕熊直播 對鏡頭比1手勢狂喊 網友機警救他一命

延伸閱讀

為何不和俄國和談？澤倫斯基：普里格津下場可為借鏡

為何不和俄國和談？澤倫斯基：普里格津下場可為借鏡
摩洛哥遇百年強震 632死329傷 聯合國宣布提供援助

摩洛哥遇百年強震 632死329傷 聯合國宣布提供援助
澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協

澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協
摩洛哥強震296死153傷 世界遺產舊城區建築倒塌

摩洛哥強震296死153傷 世界遺產舊城區建築倒塌

熱門新聞

一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣
恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機

恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機