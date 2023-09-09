摩洛哥強震增至632死 各國領袖表達慰問

摩洛哥8日發生強震，馬拉喀什地區建物被震毀。（路透）

摩洛哥國家電視台今天報導，摩洛哥的高阿特拉斯 山（High Atlas）地區昨晚發生的強震，已造成632人死亡，建築物摧毀，主要城市居民逃離家園。多國領袖今天紛紛表達慰問。

路透社報導，摩洛哥官方媒體今天還援引摩洛哥內政部 最新初步統計數據報導，這場強震受傷人數為329人。

一名摩洛哥地方官員稍早表示，大多數罹難者位在難以到達的山區。

法新社報導，包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等多國領袖，都向摩洛哥與罹難者家屬表達慰問之意。

台灣消防署表示，已組成120人搜救隊伍，一旦接獲外交部指示將立刻前往摩洛哥救援。

在距離震央最近的摩洛哥大城馬拉喀什（Marrakech），根據居民說法，獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的舊城區內有一些建築物倒塌。摩洛哥電視台的畫面顯示，一座清真寺的宣禮塔倒下，殘垣瓦礫將數輛車壓垮。

摩洛哥內政部透過電視發表聲明時，呼籲民眾保持冷靜，並宣布受地震 衝擊的省分包括豪茲（Al Haouz）、瓦爾札札特（Ouarzazate）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙瓦（Chichaoua）和塔魯丹（Taroudant）。

摩洛哥的地球物理中心指出，地震發生在高阿特拉斯山的伊吉爾（Ighil）地區，規模7.2。美國地質調查所（USGS）測得的規模為6.8，且震源深度相對淺，僅18.5公里。