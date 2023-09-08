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全球超級富豪銳減 美國有錢人仍居冠

編譯簡國帆╱綜合7日電
去年全球超級富豪人數減少5.4%，為2018年來首度萎縮。(路透)
去年全球超級富豪人數減少5.4%，為2018年來首度萎縮。(路透)

Altrata集團6日發布「2023年世界超級財富報告」，全球經濟震波導致去年全球超級富豪人數減少5.4%，為2018年來首度萎縮，減幅更是2015年來最大，以亞洲人數的減幅最大。報告指出，去年淨值3000億美元以上的超高淨值人口減少5.4%到39萬5070人，總淨值也下滑5.5%到45.4兆美元，象徵情勢「從2021年大幅反轉」。

報告指出，去年全球超級富豪的財富中位數為5100萬美元（平均值為1.15億美元），但近80%的淨值都少於1億美元，淨值介於1億~10億美元者，約占全球超級富豪的20%，身價10億美元以上者只占1%，財富占比卻達到24%。

去年俄羅斯入侵烏克蘭的影響、中國新冠防疫封控及地緣政治緊張升高等問題，都擾亂全球市場，而且還有通膨暴漲、造成十多年來最激進的貨幣緊縮行動，導致投資人重新評估資本市場風險與報酬率。

Altrata思考領導與分析部門主管殷柏革（Maya Imberg）指出，去年超級富豪減少，主因為歐洲衝突、大宗商品價格上漲、貨幣政策緊縮等因素所導致市場極端動盪。

以地區來看，亞洲超級富豪人口去年減少10.9%到10萬8370人，減幅為各地區最大，占全球比率也縮小至27%。歐洲深受通膨暴漲和能源震撼衝擊，超級富豪下滑7.1%到10萬850人，北美也下滑4%到14萬2990人，但全球占比略升至36%。

美國仍是超級有錢人最多的國家，超級富豪人數萎縮4%到12萬9665人，減幅是十年來最大，但略小於全球平均值，第二到五名依序為中國、德國、日本及英國。在全球前十大超級富豪國家中，只有排名第十的印度超級富豪人數並未減少，反而增加3%到8880人。

在超級富豪最多的十座城市中，美國包辦五座，中國本土與德國都沒有城市上榜。香港的超級富豪人口依然最多，但銳減23%到1萬2615人，紐約則逆勢增加2.3%到1萬1845人，排名第二，第三的倫敦減少3.6%、洛杉磯排名第四。超級富豪增加最多的城市為排第七的新加坡，增長13%。

展望未來，報告抱持審慎樂觀態度，預測到2027年，全球超級富豪人數將達到52萬8100人，比去年增加13萬3000人，屆時總財富將擴增14.9兆美元至60.3兆美元。

亞洲超級富豪人數和財富的成長幅度都將最大，在全球財富的占比將擴增至29%，以經濟快速擴張的印度為主要驅動力，其他帶動因素包括企業「區域化」的趨勢、以及多元化供應鏈。

香港超級富豪人口最多的城市，但2023年銳減23%。(路透)
香港超級富豪人口最多的城市，但2023年銳減23%。(路透)

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