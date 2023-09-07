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影／峇里島景觀電梯鋼索斷裂 5人直墜100公尺山谷慘死

編譯徐榆涵／即時報導
印尼峇里島一個渡假村園區的透明電梯因為鋼索斷裂，導致車廂失速下墜，5名工作人員因此喪命。（截圖自推特影片）
印尼峇里島一個渡假村園區的透明電梯因為鋼索斷裂，導致車廂失速下墜，5名工作人員因此喪命。（截圖自推特影片）

印尼峇里島一個渡假村園區的透明電梯因為鋼索斷裂，導致車廂失速下墜，滑落100公尺深的山谷中，造成五名工作人員死亡。

衛報報導，事故發生在1日下午1時許的峇里島烏布鎮（Ubud）的阿育泰拉渡假村（Ayuterra Resort），當時載有3女2男的電梯車廂中的一根鋼索斷裂，導致車廂直接墜入100公尺深山谷。該透明電梯連接渡假村上部與底層設施。

五名死者都在渡假村的客房部工作，年齡介於19歲到24歲之間，其中兩人當場死亡，另外三人到院後身亡。

當時人也在現場的一名廚師表示，五名同事進入電梯後，沒多久就傳出淒厲慘叫聲，伴隨著巨大的撞擊聲響，他趕緊前往查看並撥打求救電話，卻已來不及挽回悲劇。

根據事發瞬間的錄影器畫面顯示，電梯上升到一半突然失速下滑，警方初步研判事故原因是電梯超載，加上沒有安全剎車裝置所致，將持續追查確切原因。當地媒體報導，事發電梯去年11月才通過安檢。

據報導，渡假村其他房客已被轉移至其他住所，調查正在進行中。渡假村老闆已表示願意負擔全額的殮葬費用，並向其家屬提供每人約4000美元的賠償金，以換取不提告。

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