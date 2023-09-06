乘雙體充氣船環球探險卻遇多次鯊魚攻擊 三名船員在澳洲外海獲救

一艘正在環球探險的雙體船在珊瑚海經歷多次鯊魚攻擊而受損，澳洲海事機關6日清晨收到求救信號後協調了救援行動，船上三人現已獲救。（美聯社 / AMSA）

澳洲 海事海事安全局（AMSA）表示，一艘雙體船在珊瑚海（Coral Sea）經歷多次鯊魚攻擊而受損，於6日清晨收到求救信號後協調了救援行動，船上載著的三人現已獲救。

衛報報導，事件發生在昆士蘭省凱恩斯（Cairns）外海約835公里處。這艘9公尺長的雙體充氣船名為「Tion」，正由三位船員駕著進行名為「俄羅斯 海洋之路」（Russian Ocean Way）的環球探險，他們也在社群媒體 紀錄了旅程。

根據報導，「Tion」當時已經離開了萬那杜，正在駛向凱恩斯。IG貼文顯示，他們在4日跟5日都遭到了鯊魚的攻擊，分別導致一部分的船身受損。「Tion」在5日的攻擊後開始下沉，船員就在此時發出了SOS訊號。

AMSA在凌晨1時半回應了在俄羅斯註冊的應急指位無線電示標，聲明稱「在多次鯊魚襲擊之後，該船舶的兩層船身均已受損」。AMSA請求懸掛巴拿馬旗的汽車船（vehicle carrier）「儒艮王牌號」（Dugong Ace）協助，並且派遣了以凱恩斯為基地的挑戰者式救援飛機趕赴現場。

根據報導，正駛向中國大陸上海的「儒艮王牌號」在求救訊號發出45分鐘後抵達，成功救起「Tion」上的兩位俄羅斯公民與一位法國公民。三人將個人行李帶上了救援船，同時拋棄了受損的雙體船，預計7日早上抵達布里斯班。AMSA表示，這起事件適時提醒人們出海時總是要帶著求救信標。