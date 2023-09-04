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受神學士威脅…5名阿富汗女性轉移法國 將尋求庇護

中央社／巴黎4日綜合外電報導
法國一名官員表示，由於一再收到請求，為被排除在阿富汗公共生活之外的女性設置人道走廊，法國今天將接收5名「受到神學士威脅」的阿國女性。示意圖。（美聯社）
法國一名官員表示，由於一再收到請求，為被排除在阿富汗公共生活之外的女性設置人道走廊，法國今天將接收5名「受到神學士威脅」的阿國女性。示意圖。（美聯社）

法國一名官員表示，由於一再收到請求，為被排除在阿富汗公共生活之外的女性設置人道走廊，法國今天將接收5名「受到神學士（Taliban，另譯塔利班）威脅」的阿國女性。

法新社報導，自神學士2021年8月重新掌權，這個政權對伊斯蘭教進行了更嚴格的解讀，女性首當其衝受到被聯合國稱為「性別隔離」的法律影響。

婦女和女孩被禁止上高中和大學，也被禁止前往公園、市集和健身房。

她們也大多被禁止為聯合國機構或非政府組織工作，數千名女性被政府解僱，或帶薪留在家。

法國移民融合局（OFII）主管勒斯基（Didier Leschi）告訴法新社，根據總統令，「將特別關注受到神學士首要威脅的一些婦女，她們曾在阿富汗社會擔任重要職位…或和西方人士有密切聯繫」。

勒斯基表示：「今天即將抵達的5名女性就是這種情況。」這5名女性包含一名前大學校長、一名前非政府組織顧問、一名前電視主持人、以及一名阿富汗首都喀布爾（Kabul）秘密學校的教師。其中一名女性帶著3個孩子。

2021年神學士重新掌權時，這些女性無法搭上前往西方國家的飛機離開阿富汗。勒斯基說，她們逃到鄰國巴基斯坦尋求臨時庇護，法國當局便從那裡規劃撤離行動。

勒斯基提到，一旦她們抵達法國就會被列為尋求庇護者，在評估她們的難民身分申請時，會為他們提供住房。

阿富汗 神學士 聯合國

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