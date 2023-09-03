暴力言論未被臉書停權 柬國強人洪森「滿血復活」再登入

臉書8月底駁回將柬埔寨前總理洪森帳號停權的建議後，洪森今天在臉書發文宣布重新使用臉書。（Getty Images）

臉書 8月底駁回將柬埔寨前總理洪森帳號停權的建議後，洪森（Hun Sen）今天在臉書發文宣布重新使用臉書；他還說，柬埔寨郵電部批准臉書在柬國重開辦事處。

洪森先前不滿臉書監察委員會（Oversight Board）因為他的一席暴力言論而要求臉書（Facebook）將他停權，自行於6月29日晚間自砍擁有1400萬粉絲的個人臉書帳號，並宣布不再使用臉書。

路透報導，Meta於8月底駁回臉書監察委員會將洪森帳號停權的建議，「將在臉書常規執行架構外的帳號停權並不符合公司政策。」洪森隨即於今天在個人臉書上發文，宣布重新使用臉書。

洪森表示，在Meta拒絕將他的臉書帳號停權後，柬埔寨郵電部批准臉書在柬國重開辦事處。他還希望臉書在柬埔寨仍像往年一樣，每年營收達2億美元，柬國政府也可以從中獲取10%的稅收。

洪森今年1月在個人臉書直播時威脅，要號召支持者去揍指控他所領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party），在去年地方選舉中買票的人。

臉書監察委員會6月底就此呼籲將洪森停權6個月，並要求刪除這個直播影片。Meta當時在書面聲明中同意下架影片，但表示要進一步審查後，才會對停權的建議做出回覆。

洪森當時不等臉書做出最終決定，6月29日即宣布不會再更新臉書，當晚更自砍個人臉書帳號。不過就在柬埔寨7月23日大選的前幾天，洪森的臉書又悄悄開啟，並廣發一堆選舉造勢文章。

洪森掌控柬埔寨近40年，直到他的兒子洪馬內（Hun Manet）在8月22日正式宣誓就職柬國新任總理。洪森雖已將大位傳兒，但他強調，個人政治生涯在交棒後仍未結束，至少將從政到2033年。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）現已任命洪森為國王高級顧問委員會主席。根據計畫，洪森明年將競選參議員 ，當選後將提名出任參議院 議長。當國王不在國內，洪森將代行國家元首職務。