曾控英王室謀殺兒子與黛妃 埃及富商法耶德辭世 享耆壽94歲

埃及富商法耶德8月30日去世，享耆壽94歲。他生前曾指控英國王室謀殺其子多迪和黛安娜王妃。（美聯社）

英國BBC報導，埃及富商法耶德（Mohamed Al-Fayed）8月30日去世，享耆壽94歲。他擁有涵蓋百貨和航運等多種產業的商業帝國，但他最為人所知的大概是指控英國王室謀殺其子多迪（Dodi Fayed）和黛安娜王妃 。多迪是當時已離婚的黛安娜王妃的情人，兩人1997年在法國巴黎的公路隧道躲避狗仔追逐時發生車禍，雙雙喪生。

法耶德的家屬1日發表聲明指出：「法耶德夫人和她的兒孫證實，她深愛的丈夫、他們的父親和祖父穆罕默德，已於2023年8月30日周三以高齡安詳離世。」法耶德去世隔天，正好是多迪和黛安娜王妃去世26周年。

法耶德從未從多迪和黛安娜王妃的死走出來，日益沉迷於和他們的死亡相關猜測。他2008年2月在法庭審訊中提供證據稱，多迪和黛安娜王妃的死是英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王 下令，及軍情六處（MI6）默許的。但驗屍官認為這是「陰謀論」，陪審團也駁斥了法耶德的說法。

法耶德商業帝國龐大。他1979年與兄弟一起收購巴黎麗思飯店（Ritz hotel），又於1985年在一場激烈的收購戰勝出，買下哈洛德百貨（Harrods），還曾持有富勒姆足球 隊（Fulham）。他同時也是慈善家，其創立的基金會英國、泰國和蒙古的兒童。然而他移居英國數十年，曾兩次嘗試獲得英國國籍，都以失敗告終。