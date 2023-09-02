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曾控英王室謀殺兒子與黛妃 埃及富商法耶德辭世 享耆壽94歲

編譯羅方妤／即時報導
埃及富商法耶德8月30日去世，享耆壽94歲。他生前曾指控英國王室謀殺其子多迪和黛安娜王妃。（美聯社）
埃及富商法耶德8月30日去世，享耆壽94歲。他生前曾指控英國王室謀殺其子多迪和黛安娜王妃。（美聯社）

英國BBC報導，埃及富商法耶德（Mohamed Al-Fayed）8月30日去世，享耆壽94歲。他擁有涵蓋百貨和航運等多種產業的商業帝國，但他最為人所知的大概是指控英國王室謀殺其子多迪（Dodi Fayed）和黛安娜王妃。多迪是當時已離婚的黛安娜王妃的情人，兩人1997年在法國巴黎的公路隧道躲避狗仔追逐時發生車禍，雙雙喪生。

法耶德的家屬1日發表聲明指出：「法耶德夫人和她的兒孫證實，她深愛的丈夫、他們的父親和祖父穆罕默德，已於2023年8月30日周三以高齡安詳離世。」法耶德去世隔天，正好是多迪和黛安娜王妃去世26周年。

法耶德從未從多迪和黛安娜王妃的死走出來，日益沉迷於和他們的死亡相關猜測。他2008年2月在法庭審訊中提供證據稱，多迪和黛安娜王妃的死是英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王下令，及軍情六處（MI6）默許的。但驗屍官認為這是「陰謀論」，陪審團也駁斥了法耶德的說法。

法耶德商業帝國龐大。他1979年與兄弟一起收購巴黎麗思飯店（Ritz hotel），又於1985年在一場激烈的收購戰勝出，買下哈洛德百貨（Harrods），還曾持有富勒姆足球隊（Fulham）。他同時也是慈善家，其創立的基金會英國、泰國和蒙古的兒童。然而他移居英國數十年，曾兩次嘗試獲得英國國籍，都以失敗告終。

黛安娜王妃 足球 菲立普親王

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