G20峰會將召開 流亡藏人組織籲討論西藏議題

20國集團（G20）峰會即將在新德里召開。 （歐新社）

20國集團（G20）峰會即將在新德里召開，成員多為流亡藏人的非政府組織「西藏青年大會」（TYC）呼籲與會領袖把西藏議題納入優先討論。

藏青會會長貢布頓珠（Gonpo Dhondup）今天召開記者會，希望G20領袖在討論全球議題時，把「中國－西藏議題」列為優先項目，同時也要求中國政府停止在西藏的人權迫害以及文化侵蝕。

根據藏青會的說法，西藏議題也具有生態嚴肅性，西藏的淡水資源攸關下游20億人的生活，中國破壞生態環境在西藏興建大壩，為下游國家帶來潛在生態災難。

58年前的今天（1965年9月1日），中國政府成立了「西藏自治區」，貢布頓珠說，北京當時把西藏分割為5個區塊，除了其中的「西藏自治區」之外，另4塊納入青海、四川、甘肅與雲南。

貢布頓珠譴責中國政府對西藏實施的「分裂政策」，稱藏青會將繼續為西藏獨立與藏人權益抗爭。

印度 目前是G20輪值主席國，將於9月9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已確定不會出席，最近有外電報導稱，中國國家主席習近平也會缺席，改由中國國務院 總理李強代表與會。

貢布頓珠祝福印度下週主辦G20峰會 成功，承諾藏青會「支持和平，無意在峰會舉辦期間製造騷動」。

另一方面，中國8月28日發布新版「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的地區納入疆域，貢布頓珠斥此為「擴張主義」的再次展現，呼籲世界各國在與中國交往時要保持警惕。

印度資深媒體人兼西藏議題專家克蘭迪（Vijay Kranti）在記者會上說，中國與印度之間的邊界糾紛，根源在於中國「非法佔據」西藏，此前的西藏向來與印度和平相處。

克蘭迪認為，印度政府應重新檢視現行的「西藏政策」，向中國表達明確立場，而具體作法可從軟性面向做起，比如頒發國家級榮譽獎章予流亡至印度的達賴喇嘛。