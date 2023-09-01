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曾加入蘇共 韓抗日將領洪範圖雕像 遭軍校遷至校外

編譯中心／綜合報導
南韓抗日獨立運動家洪范圖將軍胸像，攝於2023年8月28日。（取材自韓聯社）
南韓抗日獨立運動家洪范圖將軍胸像，攝於2023年8月28日。（取材自韓聯社）

南韓政府曾於2018年3月1日在陸軍士官學校校內的忠武館前，設置洪範圖、金佐鎮、池青天、李範奭、李會榮這5位抗日獨立運動家的雕像，紀念「三一運動」99周年；但曾加入蘇聯共產黨的洪範圖雕像，已被遷至校外，南韓總統尹錫悅目前尚未就此問題發表意見。

法廣報導，洪範圖1907年投身反抗日本殖民統治的義兵運動，1920年率領獨立軍在青山裡大捷和鳳梧洞戰鬥取得大勝，1921年移居蘇聯，1927年加入蘇聯共產黨。1937年史達林開始驅逐蘇聯境內的朝鮮人，在被強制遷移到哈薩克的17萬1781名朝鮮人中，洪範圖是其中之一，他於1943年在當地過世。

南韓陸軍士官學校周四通過聲明表示，「考慮到學校的身分和（洪）作為獨立戰士的榮譽，將把洪範圖將軍的半身雕像遷移到學校外的適當位置，以充分展示其獨立運動的功績」。校方還決定將其他4位獨立戰士的半身雕像遷移到校內其他地點，並指出遷移工作將考慮學校畢業生和教職員工的意見。

環球網報導，被問及尹錫悅是否提及過該事件時，南韓總統辦公室相關人士回答稱：「如果總統表明特定立場，將對相關討論產生影響。」

南韓「東亞日報」報導稱，國防部的上述計畫和相關立場遭到韓各界人士批評。南韓最大在野黨共同民主黨全國青年委員會8月29日在總統辦公室前舉行抗議活動，痛批尹錫悅政府的錯誤歷史觀，表示「親日亡靈再次席卷南韓政權」。抗議者稱，這種做法是在抹殺抗日運動的功績。韓前總統文在寅8月27日也在社交媒體上對搬遷雕像一事表示擔憂，稱「韓軍的根就在獨立軍和光復軍，難道對此都要否定嗎？」

報導還稱，南韓防部的立場遭到該國由抗日遺屬後代組成的民間組織光復會的痛批。該組織認為，國防部的行為「與日本帝國主義試圖驅逐民族正氣沒有什麼不同」。

2018年3月1日，首爾陸軍士官學校舉行5位獨立戰爭英雄胸像揭幕式，紀念三一萬歲...
2018年3月1日，首爾陸軍士官學校舉行5位獨立戰爭英雄胸像揭幕式，紀念三一萬歲運動99周年。（取材自韓聯社）

南韓 國防部 共產黨

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