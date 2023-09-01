不只彭加…中西非軍方奪權 3年已7國政變

圖為加彭民眾上街支持政變。（路透）

加彭軍方8月30日罷黜總統彭戈，任命衛隊指揮官恩古擔任過渡總統；非洲這片動盪的大陸自2020年8月以來已7國發生政變。

華盛頓郵報指出，撒哈拉沙漠以南非 洲這3年發生政變者包含尼日、布吉納法索、查德、幾內亞 、馬利、蘇丹。如今連總體政情相對較穩定的加彭也步上前述幾國後塵、淪落軍政府掌權，讓撒哈拉沙漠以南非洲成為一條地緣政治動盪帶。

以下綜合華郵 與法新社一覽撒哈拉沙漠以南非洲這波軍事政變風潮。

華郵指出，被罷黜的加彭總統彭戈2009年在執政40多年的父親過世後接替掌權，遭罷前正尋求第3個總統任期。

軍方發動政變期間幾無遭遇嚴重抵抗。路透社在加彭重要港市讓蒂爾港街頭拍到民眾擁抱士兵相慶、支持政變的畫面；彭戈目前正被軟禁。

華郵指出，近年伊斯蘭極端主義盛行及當地俄羅斯影響力日增的尼日，總統衛隊今年7月罷黜親西方的總統貝佐姆，首都尼阿美到處能看到支持政變民眾揮舞俄國國旗的畫面，場景與之前布吉納法索、馬利發生政變時相似。

布吉納法索去年經歷兩次政變。1月，中校達米巴率領的叛軍逮捕總統卡波雷；9月30日，軍方宣布革除達米巴職務，改由上尉特拉奧黑擔任過渡總統，直到2024年7月舉辦總統大選。

自獨裁者巴席爾下台後，蘇丹軍方和文人領袖就共攬大權。在雙方經歷數週緊張關係之後，軍事領袖柏罕率領的部隊於2021年10月25日發動新的政變。今年4月15日，柏罕與他的前副手達加洛之間爆發戰爭，至少5000人喪命。

受美國訓練的幾內亞特戰部隊指揮官頓波雅中校，2021年9月率領的叛軍掌控了幾內亞，並逮捕幾內亞第一位民選總統、83歲的康得。

馬利總統凱塔2020年8月被軍事領袖推翻，2021年5月，在臨時政府的文人領袖將軍人從多個重要職位上調離後，馬利軍方再次奪權。領導這兩次政變的上校戈伊塔承諾會在2024年2月之前舉辦不受干預的選舉。

華郵指出，1990年靠政變上台的查德總統德比，2021年4月在北部邊界清剿叛軍時身亡，原本應由國會議長接任總統職務，但一個軍事委員會卻介入並扶植德比的兒子上台，引發流血示威。