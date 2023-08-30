我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

破歐盟紀錄 希臘野火燒毀面積比紐約市大

編譯中心╱綜合29日電
希臘野火燒毀面積超越紐約市，已成為歐盟有紀錄以來規模最大的野火。（美聯社）
希臘野火燒毀面積超越紐約市，已成為歐盟有紀錄以來規模最大的野火。（美聯社）

歐洲聯盟執行委員會今天表示，希臘的森林火災已成為「有紀錄以來歐盟規模最大的野火」。歐盟正動員境內近一半的消防飛機，以應對這場浩劫。

中央社引述法新社報導，歐盟執委會發言人烏杰瓦里（Balazs Ujvari）表示，歐盟已派出11架飛機、1架直升機以及407名消防員前往希臘，協助撲滅亞歷山德魯波利斯市北方的火災。

根據歐盟民防部門，截至目前，大火已燒毀超過810平方公里的土地，其面積比紐約市還大。

另據路透報導，負責全球環境與安全監測的「哥白尼緊急環境管理衛星圖像服務」（Copernicus Emergency Management Service）也在社群平台X（前稱推特）發文證實，大火已燒毀至少808.7平方公里的面積。紐約市的面積為778.2平方公里。

歐盟民防部門表示，「這場野火是自2000年歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）開始記錄以來，歐盟最嚴重的一場野火。」

希臘消防部門表示，東北部達迪亞國家公園（Dadia National Park）的火勢「仍然無法控制」，當地是歐洲主要猛禽保護區。

自8月19日以來，大火已造成20人喪生，其中18人據信是從土耳其越境、在森林中躲避警察追緝的非法移民

歐盟正呼籲成員國建立一支由28架飛機（包括24架灑水飛機和4架直升機）組成的機隊，以協助撲滅歐盟境內及鄰國的大火。

該組織正致力創建一個由歐盟資助、12架飛機組成的獨立空中聯隊，該聯隊預計將於2030年全面就位。

歐盟 紐約市 非法移民

上一則

教宗演講提沙皇 烏克蘭轟挑起侵略國野心

下一則

金正恩又帶她亮相 罵美日韓領導人流氓頭目

延伸閱讀

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成
綠色和平告歐盟把核電納綠能 年輕環保人士籲放棄「守舊不科學」立場

綠色和平告歐盟把核電納綠能 年輕環保人士籲放棄「守舊不科學」立場
挺希臘新銳導演尼古 凱特布蘭琪擔任製片

挺希臘新銳導演尼古 凱特布蘭琪擔任製片
希臘野火連燒9天 當局下令更多民眾撤離家園

希臘野火連燒9天 當局下令更多民眾撤離家園

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物