鬆綁鎖國政策…北韓開放海外公民返鄉 南韓憂脫北者恐遭「強制遣返」

北韓政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返表達憂心，呼籲尊重脫北者本人意願。情境示意圖。（Ingimage）

北韓 政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓 統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返 表達憂心，呼籲尊重脫北者本人意願，當局將持續關注相關動向。

南韓統一部發言人具炳杉今天在例行記者會上就北韓最新開放邊境的措施表示，當局期待這次措施是為改善北韓境內民生與人權狀況，「但有觀點認為，結果可能與此期待相反，中國境內的脫北者可能在（北韓）國境開放後遭強制遣返」。

具炳杉強調，在中國境內的脫北者不應在違背個人意願的狀況下被遣返，南韓政府將與相關單位緊密商討可阻止「強制北送（遣返北韓）」的具體方案。

根據國際難民法的不遣返原則，一般狀況下禁止將難民或尋求庇護者遣返回他們可能因種族、宗教、國籍、社會團體身分或政治見解而遭遇迫害的國家，但中國政府不將脫北者視為難民，不但不提供脫北者在中國活動的合法身分，甚至配合北韓將逃到中國的脫北者強制送回北韓，許多被送返北韓的脫北者因此遭遇虐待、處決的惡劣處境。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國家緊急防疫總部在全球疫情趨緩之下，宣布「海外公民獲准返鄉」，這也是北韓政府在2020年初因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖國境後，時隔3年7個月開放海外公民返國。

北韓近期逐步釋出重啟邊境訊號，包括與中國、俄羅斯的鐵路交通，北韓高麗航空不久前重啟北京航線，北韓運動員近期也曾搭乘巴士，通過中國前往哈薩克參與跆拳道比賽。

南韓統一部分析，北韓經濟民生因國境封鎖遭遇相當困難，對外人員交流也因此中斷，因此才部分開放邊境，這次公布開放海外公民返鄉的措施仍算是「有限制的開放」，恢復全面開放的時間點尚待觀察。