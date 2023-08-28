我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣萬安首登陸兩岸論述人民福祉和平對話 智囊團曝光

美擬未來兩年部署數千無人機 抗中國軍隊數量優勢

鬆綁鎖國政策…北韓開放海外公民返鄉 南韓憂脫北者恐遭「強制遣返」

中央社／首爾28日專電
北韓政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返表達憂心，呼籲尊重脫北者本人意願。情境示意圖。（Ingimage）
北韓政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返表達憂心，呼籲尊重脫北者本人意願。情境示意圖。（Ingimage）

北韓政府宣布進一步鬆綁疫情以來的鎖國政策，准許海外公民返鄉；不過，南韓統一部今天對暫居中國的脫北者可能因此遭強制遣返表達憂心，呼籲尊重脫北者本人意願，當局將持續關注相關動向。

南韓統一部發言人具炳杉今天在例行記者會上就北韓最新開放邊境的措施表示，當局期待這次措施是為改善北韓境內民生與人權狀況，「但有觀點認為，結果可能與此期待相反，中國境內的脫北者可能在（北韓）國境開放後遭強制遣返」。

具炳杉強調，在中國境內的脫北者不應在違背個人意願的狀況下被遣返，南韓政府將與相關單位緊密商討可阻止「強制北送（遣返北韓）」的具體方案。

根據國際難民法的不遣返原則，一般狀況下禁止將難民或尋求庇護者遣返回他們可能因種族、宗教、國籍、社會團體身分或政治見解而遭遇迫害的國家，但中國政府不將脫北者視為難民，不但不提供脫北者在中國活動的合法身分，甚至配合北韓將逃到中國的脫北者強制送回北韓，許多被送返北韓的脫北者因此遭遇虐待、處決的惡劣處境。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國家緊急防疫總部在全球疫情趨緩之下，宣布「海外公民獲准返鄉」，這也是北韓政府在2020年初因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖國境後，時隔3年7個月開放海外公民返國。

北韓近期逐步釋出重啟邊境訊號，包括與中國、俄羅斯的鐵路交通，北韓高麗航空不久前重啟北京航線，北韓運動員近期也曾搭乘巴士，通過中國前往哈薩克參與跆拳道比賽。

南韓統一部分析，北韓經濟民生因國境封鎖遭遇相當困難，對外人員交流也因此中斷，因此才部分開放邊境，這次公布開放海外公民返鄉的措施仍算是「有限制的開放」，恢復全面開放的時間點尚待觀察。

北韓 遣返 南韓

上一則

因應台灣有事 日本擬定離島避難所整備方針

延伸閱讀

盼安心享用國內海鮮…尹錫悅午餐帶頭吃海產 緩和南韓民眾對核汙水疑慮

盼安心享用國內海鮮…尹錫悅午餐帶頭吃海產 緩和南韓民眾對核汙水疑慮
北韓鎖國三年半 准海外公民返鄉 仍需住院隔離7天

北韓鎖國三年半 准海外公民返鄉 仍需住院隔離7天
北韓經常性缺電 轉向太陽能發電

北韓經常性缺電 轉向太陽能發電
北韓允許海外公民返鄉 進一步解除新冠「鎖國」限制

北韓允許海外公民返鄉 進一步解除新冠「鎖國」限制

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%
郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了