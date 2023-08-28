美軍機在澳洲墜毀 3死5重傷

圖為美軍MV-22B「魚鷹」軍用飛機資料照片。（美聯社）

美軍一架MV-22B「魚鷹」軍用飛機（MV-22B Osprey）27日在澳洲 北部參與軍事演習時墜毀。美軍表示，機上23名美國海軍陸戰隊員中3死、20人受傷，其中5重傷，傷者被送往北領地首府達爾文的皇家 達爾文醫院救治。澳方指死者皆是美軍。

綜合媒體報導，澳洲北領地警察局長墨菲表示，事發於當天時間早上9時左右，飛機在北領地外海提維群島（Tiwi Islands）附近墜毀。美國海軍陸戰隊輪駐達爾文部隊在新聞稿表示，事發時正在例行訓練演習，墜機原因調查中。

事發地點是澳洲大陸以北約60公里的提維群島主島梅爾維爾島（Melville Island），位置偏遠且人口稀少，令救援工作變得複雜。

該演習在提維群島舉行，澳洲、美國、菲律賓、印尼和東帝汶共派約2500人參與。

澳洲總理艾班尼斯聞訊後表示，這起事故是一場悲劇。艾班尼斯表示，這起事故在進行代號「2023年捕食者行動」（Exercise Predators Run 2023）的演習時發生，死傷名單中沒有澳洲人。他還說，以政府與國防部的立場，「我們的焦點主要集中在事件的回應，並確保在此一艱難時刻，給予所需的一切支援和協助」。

MV-22B「魚鷹」是一款傾轉旋翼機，具備直升機的垂直升降能力，但又擁有固定翼螺旋槳飛機較高速、航程較遠及油耗較低的優點。但這機款近年事故頻生，去年3月和6月各有一架分別在挪威和美國加州 墜毁，導致4名和5名美國海軍陸戰隊員喪生。

這是今年澳洲發生的第二宗致命軍機訓練墜毀事故。上月底一架MRH-90 「太攀蛇」（Taipan）軍用直升機在美澳軍演期間墜入昆士蘭省附近水域，4名澳洲士兵死亡。