強風暴雨襲西班牙馬略卡島 郵輪脫離港口撞上貨船驚險畫面曝光

西班牙當地時間27日，豪大雨橫掃東北部馬略卡島，圖可見超大片烏雲籠罩的風雨欲來之姿。（歐新社）

綜合路透和英國廣播公司報導，西班牙當地時間27日，豪大雨橫掃東北部渡假勝地馬略卡島（Mallorca），一艘停泊帕爾瑪（Palma）港口的郵輪 在狂風暴雨 中脫離繫留樁撞上貨船，造成少數人受傷。

英國P&O郵輪公司不列顛尼亞號（Britannia）原先預計返回南安普敦（Southampton），不料在每小時達100公里的強風襲擊下，船體纜繩斷裂、脫離繫留樁，並且和一艘貨船相撞。

P&O郵輪公司聲明，少數因事故受到輕傷的人正在船上接受治療。

另外，船長稍早向乘客表示郵輪並未出現結構損傷，但將續留帕爾瑪進行技術評估。郵輪上有數千名英國遊客。

乘客馬考伊（Gavin McCoy）談到，突如其來的暴風雨將郵輪扯離碼頭，拉斷了繫繩和水管，船上走道甚至掉入海裡。當時他正在船上的咖啡 屋，親眼見到岸邊的藍色帳篷被風捲到空中。

事發當下，地方消防局正好在港邊進行緊急事故演練。

另一名乘客則描述，郵輪「如風中的紙船」漂離停泊處，船員束手無策。