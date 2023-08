強風暴雨襲西班牙馬略卡島 郵輪脫離港口撞上貨船驚險畫面曝光

綜合路透和英國廣播公司報導,西班牙當地時間27日,豪大雨橫掃東北部渡假勝地馬略卡島(Mallorca),一艘停泊帕爾瑪(Palma)港口的郵輪 在狂風暴雨 中脫離繫留樁撞上貨船,造成少數人受傷。

英國P&O郵輪公司不列顛尼亞號(Britannia)原先預計返回南安普敦(Southampton),不料在每小時達100公里的強風襲擊下,船體纜繩斷裂、脫離繫留樁,並且和一艘貨船相撞。

P&O郵輪公司聲明,少數因事故受到輕傷的人正在船上接受治療。

另外,船長稍早向乘客表示郵輪並未出現結構損傷,但將續留帕爾瑪進行技術評估。郵輪上有數千名英國遊客。

乘客馬考伊(Gavin McCoy)談到,突如其來的暴風雨將郵輪扯離碼頭,拉斷了繫繩和水管,船上走道甚至掉入海裡。當時他正在船上的咖啡 屋,親眼見到岸邊的藍色帳篷被風捲到空中。

事發當下,地方消防局正好在港邊進行緊急事故演練。

另一名乘客則描述,郵輪「如風中的紙船」漂離停泊處,船員束手無策。

