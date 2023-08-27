我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭教練機空中相撞…各界悼王牌飛行員「果汁」

捐1000元孩子吃飯就免排隊 華裔家長會提案惹議

結束與中國聯合巡航 俄太平洋艦隊返回俄羅斯

中央社／莫斯科27日綜合外電報導

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）今天報導，在與中國人民解放軍戰艦於太平洋進行超過3週的聯合巡航後，一支俄國海軍戰艦分遣隊返回俄國。

國際傳真社引述俄國太平洋艦隊（Pacific Fleet）新聞稿報導，太平洋艦隊與中國人民解放軍海軍戰艦共同航行超過7000海里，途經日本海、鄂霍次克海、白令海、以及太平洋。

報導指出，俄、中分遣隊在巡航期間曾沿千島群島（Kuril Islands）航行。

路透社報導，這些島嶼位於日本北海道東北海岸外，俄國稱之為千島群島；其中，南千島群島（Southern Kurils），日本稱之為北方領土（Northern Territories），數十年來一直是日俄兩鄰國之間緊張關係的核心議題。

俄、中戰艦還繞行了阿留申群島（Aleutian Islands）的一部分。阿留申群島絕大部分屬於美國阿拉斯加州（Alaska），但其中靠近堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的科曼多爾群島（Commander Islands）則是俄國的一部分。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）8月初曾報導，11艘俄國和中國船艦駛近阿留申群島，這顯然是逼近美國海岸最大的一支艦隊。

「華爾街日報」引述美國官員報導，這些船艦並未進入美國領海。

國際傳真社在今天的報導中稱，太平洋艦隊一些最大的戰艦參與了巡航。

國際傳真社報導：「巡航期間進行了聯合反潛和防空演習，利用直升機和雙方海軍航空器模擬搜索敵軍潛艇，以及對敵軍艦隊進行模擬飛彈射擊。」

俄國 日本 華爾街

上一則

烏克蘭教練機空中相撞…各界追悼王牌飛行員「果汁」

下一則

烏克蘭：俄軍飛彈凌晨襲擊 墜落碎片致基輔州2人傷

延伸閱讀

俄羅斯控庫斯克州遭無人機襲擊 公寓窗戶炸碎受損

俄羅斯控庫斯克州遭無人機襲擊 公寓窗戶炸碎受損
俄羅斯流亡女記者疑遭俄下毒 德國調查中

俄羅斯流亡女記者疑遭俄下毒 德國調查中
俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首領普里格津身亡

俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首領普里格津身亡
普里格津才墜機 普亭防再兵變 令瓦格納宣誓效忠

普里格津才墜機 普亭防再兵變 令瓦格納宣誓效忠

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議