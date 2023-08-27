結束與中國聯合巡航 俄太平洋艦隊返回俄羅斯

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）今天報導，在與中國人民解放軍戰艦於太平洋進行超過3週的聯合巡航後，一支俄國 海軍戰艦分遣隊返回俄國。

國際傳真社引述俄國太平洋艦隊（Pacific Fleet）新聞稿報導，太平洋艦隊與中國人民解放軍海軍戰艦共同航行超過7000海里，途經日本 海、鄂霍次克海、白令海、以及太平洋。

報導指出，俄、中分遣隊在巡航期間曾沿千島群島（Kuril Islands）航行。

路透社報導，這些島嶼位於日本北海道東北海岸外，俄國稱之為千島群島；其中，南千島群島（Southern Kurils），日本稱之為北方領土（Northern Territories），數十年來一直是日俄兩鄰國之間緊張關係的核心議題。

俄、中戰艦還繞行了阿留申群島（Aleutian Islands）的一部分。阿留申群島絕大部分屬於美國阿拉斯加州（Alaska），但其中靠近堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的科曼多爾群島（Commander Islands）則是俄國的一部分。

「華爾街 日報」（The Wall Street Journal）8月初曾報導，11艘俄國和中國船艦駛近阿留申群島，這顯然是逼近美國海岸最大的一支艦隊。

「華爾街日報」引述美國官員報導，這些船艦並未進入美國領海。

國際傳真社在今天的報導中稱，太平洋艦隊一些最大的戰艦參與了巡航。

國際傳真社報導：「巡航期間進行了聯合反潛和防空演習，利用直升機和雙方海軍航空器模擬搜索敵軍潛艇，以及對敵軍艦隊進行模擬飛彈射擊。」