核汙排海…中國全面禁止進口 日本鮪魚價格暴跌24%

福島核汙水排放入海後，日本豐洲市場鮪魚均價一夕暴跌24%。（路透資料照片）

日本 24日啟動福島核汙水 排放後，日本漁業似乎已感受到衝擊，根據東京都中央批發市場網站公布的資料顯示，25日豐洲市場青森鮪魚的均價較前一日暴跌24%，每公斤價格目前為9383日圓（約64美元）。

據了解，中國對日本的海鮮進口禁令是導致價格暴跌的重要因素之一，貿易資料顯示，中國是日本2022年海鮮產品出口的最大單一市場，出口額為871億日圓，最受歡迎的產品包括扇貝、鮪魚、海膽、鯛魚和海參等。

中國為反制日本排放核汙水，全面禁止日本水產品進口，衝擊日本政界、水產業者及漁民。狀況外的日本農林水產大臣野村哲郎25日在內閣會議後記者會中坦言，非常驚訝，完全沒想到。由於中國和香港 是日本水產品的最大出口市場，去年占比共達到破四成的42%，英國廣播公司（BBC）25日報導，日本政府已承認，地方漁業很可能將因此遭重創。

中方禁令亦重創尋求擴大出口市場的日本水產業。日本信用調查公司「帝國資料庫」25日表示，已知共約700家日本食品出口商，將因此遭殃。

另外，許多日本消費者和企業出於對食品安全的擔憂，也陸續停止購買受核汙水影響地區的水產品，讓相關的漁業和水產加工商經營雪上加霜。業界人士擔憂若核汙水持續排放，當地漁獲沒有安全保障，漁業只會持續衰退，打擊漁業從業者生計。

TBC東北放送報導，宮城縣石卷市居民遠藤仁志經營一間水產品加工公司，生產裙帶菜和帶子等產品。宮城縣屬於核汙水影響地區，遠藤稱早前他擔憂中國會停止進口，已經叫停對中國出口業務，但還是計畫每年8月向香港出口帶子，「上周二我還收到一份來自香港的50箱帶子訂單，然而第二天（宣布核汙水排海），我就接到了要求停止交付的電話。」

遠藤的公司與靜岡縣部分超市也有業務往來，然而核汙水正式排放入海後，這些超市也決定停止從宮城縣採購裙帶菜等水產，讓遠藤更加擔憂，「如果是國外商家，這種做法（取消訂單）還可以理解，但為什麼日本國民也變得如此嚴厲呢？」遠藤稱如果情況進一步惡化，受核汙水影響地區的水產加工商都會失去銷售渠道，水產業也會走向衰落。