阻技術外流中國 德國將嚴審外國投資

德國 將立法嚴審外商投資 ，大幅擴充審查範圍，防止中資在政府支持下獲得德國技術。

為阻止技術外流中國，確保科技主權，近年德國政府對中資併購德國企業的態度變得謹慎，先後擋下中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST、北京 誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical、以及北京賽微電子控股的子公司瑞典晶片商Silex併購德國晶片製造商Elmos。

不過，中國遠洋運輸集團（COSCO）打算收購第一大港漢堡港的一處貨櫃碼頭，卻引發德國政府內部的不同意見，最後因總理蕭茲（Olf Scholz）堅持，中遠在今年5月成功買下24.99%股份。

為避免未來再次出現爭議，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）認為有必要將外資審查的標準具體化。

根據「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）等媒體獲得的草案，德國經濟部將單獨訂定「投資審查法」，大幅擴充對外國企業投資的審查範圍，尤其在半導體、人工智慧、雲端運算、網路安全、原物料領域，審查程序將更嚴格。

此外，外商企圖獲得德國企業智慧財產權時，也必需經政府審查，避免中資規避併購門檻，透過技術移轉協定取得德國技術。

經濟部的草案獲得朝野議員支持。執政社民黨（SPD）經濟政策發言人魏斯福（Bernd Westphal）表示，「地緣政治環境的改變，迫使德國必需調整工具」，他認為經濟部的提議不至於影響外商投資意願。

最大反對黨基民黨（CDU）黨團副主席史巴恩（Jens Spahn）指出，像漢堡碼頭這樣「賤價出售關鍵基礎建設」的事，不能再發生。

針對德國商界憂心，嚴審外資恐不利投資環境，經濟部官員反駁說，去年中資企圖收購Elmos時，外界警告如果不賣200位員工將因此失業，結果並沒有發生。

德國政府在審查後，同意Elmos賣給美國電子用品製造商Littelfuse。