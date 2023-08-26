我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日遭中電話騷擾抗議核汙水 反遭中網稱是自導自演

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

阻技術外流中國 德國將嚴審外國投資

中央社／柏林26日專電

德國將立法嚴審外商投資，大幅擴充審查範圍，防止中資在政府支持下獲得德國技術。

為阻止技術外流中國，確保科技主權，近年德國政府對中資併購德國企業的態度變得謹慎，先後擋下中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST、北京誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical、以及北京賽微電子控股的子公司瑞典晶片商Silex併購德國晶片製造商Elmos。

不過，中國遠洋運輸集團（COSCO）打算收購第一大港漢堡港的一處貨櫃碼頭，卻引發德國政府內部的不同意見，最後因總理蕭茲（Olf Scholz）堅持，中遠在今年5月成功買下24.99%股份。

為避免未來再次出現爭議，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）認為有必要將外資審查的標準具體化。

根據「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）等媒體獲得的草案，德國經濟部將單獨訂定「投資審查法」，大幅擴充對外國企業投資的審查範圍，尤其在半導體、人工智慧、雲端運算、網路安全、原物料領域，審查程序將更嚴格。

此外，外商企圖獲得德國企業智慧財產權時，也必需經政府審查，避免中資規避併購門檻，透過技術移轉協定取得德國技術。

經濟部的草案獲得朝野議員支持。執政社民黨（SPD）經濟政策發言人魏斯福（Bernd Westphal）表示，「地緣政治環境的改變，迫使德國必需調整工具」，他認為經濟部的提議不至於影響外商投資意願。

最大反對黨基民黨（CDU）黨團副主席史巴恩（Jens Spahn）指出，像漢堡碼頭這樣「賤價出售關鍵基礎建設」的事，不能再發生。

針對德國商界憂心，嚴審外資恐不利投資環境，經濟部官員反駁說，去年中資企圖收購Elmos時，外界警告如果不賣200位員工將因此失業，結果並沒有發生。

德國政府在審查後，同意Elmos賣給美國電子用品製造商Littelfuse。

德國 投資 北京

上一則

加拿大4年來首度有部長訪中國 聚焦氣候和生物多樣性

下一則

西班牙奪冠女足球員遭足協主席強吻 教練團成員請辭

延伸閱讀

德國第2季經濟止跌停滯 困難重重前景仍不樂觀

德國第2季經濟止跌停滯 困難重重前景仍不樂觀
德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平

德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平
稱「絕不能天真應對」 德國教研部長：因應中威脅須調整研究作法

稱「絕不能天真應對」 德國教研部長：因應中威脅須調整研究作法
男籃世界盃／愛德華茲34分領軍 美國熱身賽險勝德國

男籃世界盃／愛德華茲34分領軍 美國熱身賽險勝德國

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私
那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅
亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中
不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？