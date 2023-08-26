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爆雙標挨轟下台 籲歐企別跟莫斯科往來 愛沙尼亞總理夫卻爽賺俄羅斯錢

編譯周辰陽／即時報導
波羅的海國家愛沙尼亞的總理卡拉斯（左）曾敦促所有歐盟企業跟俄羅斯斷絕往來，近日卻被揭發先生哈利克（右）持股與任職的物流公司仍繼續在俄羅斯間接做生意。（美聯社）
波羅的海國家愛沙尼亞的總理卡拉斯（左）曾敦促所有歐盟企業跟俄羅斯斷絕往來，近日卻被揭發先生哈利克（右）持股與任職的物流公司仍繼續在俄羅斯間接做生意。（美聯社）

在歐盟與北約內部，波羅的海國家愛沙尼亞的總理卡拉斯（Kaja Kallas）一直是俄羅斯的頭號批評者，也敦促所有歐盟企業跟俄羅斯斷絕往來，但媒體近日報導，就在俄羅斯入侵烏克蘭後，卡拉斯的先生持股與任職的物流公司仍繼續在俄羅斯間接做生意，導致她面臨了越來越強烈的辭職壓力。

EURACTIV、路透與美聯社25日報導，愛沙尼亞當地媒體本周披露卡拉斯的先生哈利克（Arvo Hallik）間接持有「史塔克物流」（Stark Logistics）的25%股份，而這家貨車運輸公司一直替另一家愛沙尼亞企業擁有的俄羅斯氣霧劑容器工廠供貨。自俄烏戰爭開打以來，史塔克物流從中賺得150萬歐元（約161.9萬美元）。

消息曝光後，總統卡里斯（Alar Karis）與聯合政府成員都呼籲卡拉斯做出詳細解釋。她則表示，自己不認為先生的公司做錯了什麼事情。

據報導，卡拉斯向記者表示，雖然她沒有詳細了解先生的生意，但哈利克表示，史塔克物流只是在另一家公司逐步結束俄羅斯業務時提供協助，而她對這番解釋感到滿意，「我絕對確定又確信的是，我先生的公司沒有參與任何不道德活動。他們甚至沒從俄羅斯購買燃料，以避免在俄羅斯留下一歐元或硬幣」。

哈利克在25日宣布，將會賣掉他在史塔克物流的股份，並且辭去財務長職務與離開董事會。他還說，卡拉斯並不知道他的商業活動。愛沙尼亞對內安全機構「KAPO」則證實，跟哈利克相關的公司並未違反制裁規定。

然而，不只反對黨呼籲卡拉斯辭職與考慮提出不信任投票，兩份民調也顯示，分別有57%和69%受訪者認為她應該走人。

根據報導，愛沙尼亞主要報紙之一的「郵差報」（Postimees）在社論指出，卡拉斯的回答閃爍其詞，因此該報「對總理提出友善的建議，今天就開始打包，以免今後在更加羞愧的情況下離開」。另一家主要報紙「愛沙尼亞日報」（Eesti Paevaleht）則建議卡拉斯，應該遞出辭呈，接著面對議會的信任投票。

俄羅斯 哈利 投票

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