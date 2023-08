爆雙標挨轟下台 籲歐企別跟莫斯科往來 愛沙尼亞總理夫卻爽賺俄羅斯錢

在歐盟與北約內部,波羅的海國家愛沙尼亞的總理卡拉斯(Kaja Kallas)一直是俄羅斯 的頭號批評者,也敦促所有歐盟企業跟俄羅斯斷絕往來,但媒體近日報導,就在俄羅斯入侵烏克蘭後,卡拉斯的先生持股與任職的物流公司仍繼續在俄羅斯間接做生意,導致她面臨了越來越強烈的辭職壓力。

EURACTIV、路透與美聯社25日報導,愛沙尼亞當地媒體本周披露卡拉斯的先生哈利 克(Arvo Hallik)間接持有「史塔克物流」(Stark Logistics)的25%股份,而這家貨車運輸公司一直替另一家愛沙尼亞企業擁有的俄羅斯氣霧劑容器工廠供貨。自俄烏戰爭開打以來,史塔克物流從中賺得150萬歐元(約161.9萬美元)。

