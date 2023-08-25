日本福島核處理水入海 美發聲明力挺

日本於當地時間24日開始將福島核處理水排放入海，美國國務院特別聲明表示支持日本作法，並歡迎日本持續與區域利益相關各方保持透明與接觸。（美聯社）

日本 於當地時間24日開始將福島核處理水排放入海，中國隨後宣布停止進口日本水產品。美國國務院 今天特別聲明表示支持日本作法，並歡迎日本持續與區域利益相關各方保持透明與接觸。

日本於當地時間24日下午將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署隨後宣布，自24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

美國國務院今天透過聲明表示，日本在2011年3月11日發生有紀錄以來威力第4強、規模9.1地震，隨後發生海嘯，重創東北地區，近2萬人喪生，數千人受傷，2500人失蹤。美國對遭逢這場自然災害的日本民眾表達哀悼，他們向全世界展現復甦的勇氣與韌性。

聲明指出，災難發生後，日本一直保持開放透明態度，尋求負責任的管理福島第一核電廠及核處理水的最終排放，並積極與印太地區科學家與合作夥伴，以及聯合國國際原子能總署（IAEA）協調。

聲明引述國際原子能總署的結論指出，日本的處理程序安全無虞，合乎國際公認的核安全標準。正如美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）在8月15日指出的，美國對日本安全、透明與基於科學的程序感到滿意。

美國國務院表示，歡迎日本持續與國際原子能總署以及區域利益相關各方保持透明與接觸。