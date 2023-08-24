福島核汙水24日起排放入海 南韓海洋水產部長嘆：不得不接受

南韓民眾24日發動街頭示威，抗議福島核汙水排放。（路透）

日本 福島第一核電廠24日啟動核汙水排放作業，太平洋沿岸相關國家反應不一。中國與俄羅斯 表達反彈，原先持反對立場的斐濟、庫克群島等太平洋島國則改變立場，表示「雖然擔憂，但會接受排放」。南韓 雖然未表明贊同，但也指「不得不接受」。

韓聯社報導，南韓海洋水產部長趙承煥24日出席國會農林畜產食品海洋水產委員會全會，被問到「日本排放決定以及韓方對日方決定所持態度是否妥當」，他表示，日方決定排海在所難免，作為國際社會負責任的一員，韓方不能不接受（排海決定）。

南韓總理韓德洙表示：「現在重要的是，日本是否真如向國際社會承諾的那樣，嚴格遵守科學標準，提供透明資訊。今天，我國政府期望並敦促日本政府在未來30年排放過程中，以透明和負責任的方式揭露資訊。」

南韓朝鮮日報報導，中國是去年進口日本水產品最多的國家。中國當局已召見日本駐華大使抗議，並開始限制進口日本水產。俄羅斯指責日本政府決定排放並非出於科學原因，而是出於經濟因素。

太平洋島國論壇（PIF）輪值主席布朗（Mark Brown）23日稱：「日本政府決定排放污水，是在太平洋島國論壇（PIF）與日本政府及國際原子能機構（IAEA）協商28多個月後做出的決定。」斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）21日表示支持IAEA的報告。

從洋流流向來看，核污水最先抵達的美國、加拿大等北美國家，以及新加坡、馬來西亞等東南亞國家並沒有做出特別反應。美國曾表示，排放「經過嚴格處理程序」，維持信任IAEA驗證的立場。