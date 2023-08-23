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印度「登月艇」著陸月球 表面長這樣

記者張聲肇／即時報導
印度登月艇「錢德拉揚3號」於美東時間23日上午8時34分成功在月球表面著陸，使印度成為第一個成功將登陸器降落在月球南極的國家。(Getty Images)
印度登月艇「錢德拉揚3號」於美東時間23日上午8時34分成功在月球表面著陸，使印度成為第一個成功將登陸器降落在月球南極的國家。(Getty Images)

澳洲專家說，印度登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3)著陸的月球表面，是很不容易安全著陸的地方，因為登月艇進入月球南極軌道時，飛行角度必須隨時和月球軌道的角度配合得宜。

澳洲國立大學星球地質化學學者諾曼(Marc Norman)說，這顯示登月艇須耗費更多能源飛到「不自然」的軌道上，不論速度或飛艇位置，都容易出現諸多不確定性。

他說，著地處的地心引力、地表特徵等資料不夠詳盡，降落時，會不會落到隕石坑裡，或降在一個坡度上，或哪一腳碰到石頭，任何一個「不湊巧」，都可能導致前功盡棄。

印度尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)地質學家穆赫吉(Saumitra Mukherjee)說，月球南極附近常有地震，也是問題更加複雜的原因。他領導的研究團隊分析2008年「錢德拉揚1號」登月任務圖像時，發現兩個隕石坑有斷崖，坑內有石塊移動的跡象。

因為背對太陽，光線不好也是挑戰；圓石科羅拉多大學航太工程師克拉克( Torin Clark)說，有些地方完全暗黑一片，有些又被太陽直射，陽光的角度亂七八糟，月表的特徵根本無從判斷。他說，「這和阿波羅號登陸特地選擇適合的時間和地點不同」。

2019年「錢德拉揚2號」登陸失敗，3號根據過去兩次失敗的經驗改進，終於成功降落，印度太空研究組織(Indian Space Research Organisation)已和登陸艇取得聯絡，收到它轉播漫遊車步入月球表面的鏡頭。漫遊車預定在附近工作一整天，相當於地球14天。

「錢德拉揚3號」系統工程師卡蘭埔里( Kavya Karampuri)說，印度躋身太空強國，會提振國人對太空科技的信心，為印度的航太業界吸引全球投資，也可促進國際合作，鼓勵大學、實驗室、新創公司和研究業界創新。

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