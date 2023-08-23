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聯手軍方 地產大亨賽塔當選泰總理

編譯陳曉慈╱綜合22日電
泰國地產大亨賽塔(中)22日當選泰國總理，在曼谷為泰黨總部向支持者致意。(Getty Images)
泰國地產大亨賽塔(中)22日當選泰國總理，在曼谷為泰黨總部向支持者致意。(Getty Images)

泰國國會22日再度舉行總理選舉，國會第二大黨為泰黨推出的候選人、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）在參眾兩院共727名出席議員中，獲得482票，跨越當選門檻376票，成為泰國第30任總理，上任後首要任務是拉抬泰國經濟表現，並解決貧富不均問題。

現年61歲的賽塔說：「我將盡全力工作，改善泰國人民生活」。他曾表示將拉抬泰國經濟，縮短貧富差距，推動LGBTQ族群平權議題。

賽塔擁有美國克萊蒙研究大學商業管理碩士學位，曾是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞的總裁和執行長，今年4月才辭職加入為泰黨。

為泰黨率領的11黨執政聯盟中，包括親軍方的公民力量黨和團結建國黨。要順利籌組政府，泰國總理候選人必須獲得參眾議院加總750席的過半票數，其中參議院250席幾乎都是親軍方勢力。

泰國國會大選5月落幕後，國會第一大黨前進黨因主張改革軍隊、修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，不受軍方和保守勢力歡迎，前進黨黨魁皮塔7月13日與19日兩度競選總理失利，並遭國會禁止再度提名。為泰黨8月初表示，前進黨強硬的立場導致政黨聯盟幾乎不可能成功組閣，因此在與前進黨討論後，決定前進黨退出執政聯盟成為在野黨。

為泰黨宣稱，為了結束泰國長達三個月的政治真空，必須與軍方聯手。泰國輿論批評為泰黨背棄民主陣營，並指稱新政府背叛了選舉結果。為泰黨議員、前總理塔信么女貝東塔20日向大眾致歉，表示為泰黨選前表明籌組政府不會與親軍方政黨結盟，但沒能遵守諾言。

為泰黨22日表示，為泰黨將出任八個部長、九個次長，團結建國黨與公民力量黨則皆獲得兩個部長、兩個次長之位。

為泰黨表示，聯合政府將致力於推動經濟發展、提高最低薪資、中止徵兵制改為募兵等。此外，將持續推動醫療大麻合法化，並致力於憲法改革，以不修改冒犯君主罪為前提，讓泰國「更民主」。

泰國 大麻合法化 平權

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