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南韓10歲神童智商204 退學原因藏洋蔥

編譯茅毅╱綜合21日電
IQ高達204的南韓天才兒童白江賢，去年進入首爾科學高中就讀，19日宣布退學，父親透露原因是兒子在學校遭遇嚴重霸凌。(取材自Instagram)
IQ高達204的南韓天才兒童白江賢，去年進入首爾科學高中就讀，19日宣布退學，父親透露原因是兒子在學校遭遇嚴重霸凌。(取材自Instagram)

很小就在南韓很出名、智商204的神童白江賢(音譯)，其父19日以白江賢的YouTube頻道，公布來自他此前跳級就讀的首爾科學高中某高年級學長（姐）的媽媽，對他的誹謗和威脅電子郵件。白江賢自稱18日已申請退學，主因是遭到嚴重的校園霸凌

該電郵則指稱，白江賢入學後的第一學期期中考科目中只會數學，課業完全跟不上，才自請退學，根本不是其他原因。

目前10歲、11月才滿11歲的白江賢，2016年上首爾放送（SBS）已停播的知名節目「英才發掘團」，年僅3歲5個月就展現過人數學與音速天分而在南韓聲名大噪。他小學及中學時均提前畢業，中學更只念了1年。3月又跳級進入全韓知名特殊高中之一的首爾鐘路區首爾科學高中，該校旨在培養「科學英才」。

白江賢原本在另一段影片中說，他某天一早刷牙洗臉時，突然深感鏡子裡的自己已淪為一台解題機器。他不想再背數學公式，想找回久違的音樂創作、桌遊及跆拳道等活動，才請父親代他申請退學。

他還稱高中同學和學長姊為哥哥、姐姐，不會忘了這短短幾個月的回憶。接下來他將備考大學入學考試，盼望大家未來能夠在大學再度聚首。孰料白江賢父親隔天就公布另一段影片指控兒子遭受校園暴力，甚至嚴重到要求召開校園暴力委員會。

白江賢父親還聲稱，兒子在校園內遭孤立，分組作業時也遭排擠，有學生以網路惡意留言取笑他，體重因此從入學時的27公斤掉到22公斤，之後將公開更多兒子遭霸凌的證據。

然而，前述電郵卻指白江賢期中考是倒數第一名，校方又對他開後門，讓他免試入學，竟還將因課業跟不上而自請退學的原因美化，令人難以忍受。

霸凌 南韓 跆拳道

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