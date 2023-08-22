不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海

日本首相岸田文雄22日宣布，最快24日將福島核處理水排放入海。（路透）

日本 政府22日上午召開相關閣員會議，決定只要氣象、海象條件許可，24日開始將福島第一核電廠的核汙水排放至大海。

日相岸田文雄 昨天下午與日本全國漁會會長坂本雅信會談，漁會人士雖然依舊反對汙水排海，政府仍按原訂計畫進行。岸田說未來數十年政府都會負起責任，包括另外編列補助水產品的相關預算。

日本把高濃度放射性物質的輻射汙染水，用多核種除去設備（ALPS）處理，但ALPS技術無法除去核種氚（H-3），所以用海水稀釋。國際原子能總署（IAEA）認為福島第一核電廠稀釋的核汙水放流大海，符合國際安全標準。

讀賣新聞報導，岸田22日上午談到排放入海時間點時表示，如果氣象跟海象條件方面沒有問題的話，預估8月24日開始排放。

東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震 （台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間，並在今天塵埃落定。