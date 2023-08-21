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薪資談判失敗 紐西蘭高級醫師將舉行歷來首次罷工

中央社／威靈頓21日綜合外電報導

紐西蘭代表醫務人員的工會今天發布聲明表示，在薪資談判失敗後，近5000名高級醫師和牙醫將於9月5日舉行歷來首次罷工

路透社報導，受薪醫療專家協會（Association of Salaried Medical Specialists）執行長達爾頓（Sarah Dalton）在聲明中表示，協會正為會員爭取加薪以應對通貨膨脹，而在薪資談判失敗後，會員已投票決定舉行罷工。

達爾頓說：「紐西蘭衛生局（Te Whatu Ora）甚至不肯支付高級醫師和牙醫最低工資，以確保衛生局員工不會連續第三年面臨實質減薪。」

第一次罷工訂於9月5日進行兩小時，第二次罷工將於9月13日進行兩小時，並於9月21日進行4小時罷工。

紐西蘭衛生局人資長史雷特（Andrew Slater）表示，公平薪資提議已擺上桌面，他們對提議未被工會接受感到失望。

衛生局表示：「應急計畫正在進行中，以確保在工會真的採取罷工行動時，衛生局能為患者提供安全和適當的照護。」

紐西蘭10月14日將舉行大選，預料選情將勢均力敵，這次罷工在選前不到兩個月登場。

罷工 投票 通貨膨脹

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