馬來西亞小飛機墜毀 10人全數罹難僅1人全屍

馬來西亞一架小型飛機17日墜機爆炸導致10人罹難。(歐新社)

馬來西亞一架小型飛機17日墜機 爆炸，10人罹難，死者包括機上的6名乘客和2名機組人員，以及地面上的機車騎士與汽車駕駛，目前救難人員已尋獲10具罹難者遺體，在此次空難中喪命的10名罹難者，1人的遺體是完整，其餘9人的遺體則殘缺不全。。此外，當局也透露已尋獲部分黑盒子，將進一步分析，釐清空難原因。

光明網報導，事發於17日下午2時許，該架小型飛機從浮羅交怡島（Pulau Langkawi）飛往首邦市（Subang）的途中，意外墜毀在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）的附近小鎮艾米納（Elmina），截至17日晚上10時，救難人員已找到10名罹難者遺體，其中5具殘缺不全，18日上午將繼續搜索，找回剩餘屍塊。

馬來郵報報導，雪蘭莪州警察總長丹斯里拉查魯丁表示，除了遭受殃及的汽車駕駛身分不明外，其餘9人身分已獲證實，包括6名乘客佐哈里哈倫（Johari Harun）、賈馬魯丁（Kharil Azwan Jamaludin）、奧馬爾（Shaharul Amir Omar）、穆艾迪（Mohd Naim Fawwaz Mohamed Muaidi）、扎基（Muhammad Taufiq Mohd Zaki）和塔利布（Idris Abdol Talib）以及機師羅斯蘭（Shahrul Kamal Roslan）和副機師阿齊姆（Heikal Aras Abdul Azim）。

其中佐哈里哈倫是彭亨州（Pahang）議員，也是彭亨地方政府、房屋、環境及綠色工藝委員會主席。另一名被墜機殃及的機車騎士則是來自吉打西塘的外送員莫拉莫哈非茲。

此外，航空事故調查局17日晚間10時20分左右，在事故現場尋獲黑盒子中的「駕駛艙錄音器」（Cockpit Voice Recorder，簡稱CVR），但目前還未發現另一部分的「飛行資料記錄器」﹙Flight Data Recorder，簡稱FDR）。航空事故調查局已將CVR帶回實驗室分析，希望能釐清事故發生原因。黑盒子即由CVR和FDR組成。