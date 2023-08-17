金正恩「眼淚」很熱門 北韓「推銷」加速領袖偶像化
南韓統一部17日表示，近年北韓正在加快金正恩「偶像化」的步伐，且利用金正恩在多次活動上落淚的鏡頭，推動「眼淚政治學」，來增加親切感。此外，近年北韓對金正恩使用「領袖」（首領）稱謂的次數大增。近半年來，北韓官方媒體對金正恩已使用26次「領袖」的稱謂。
香港01報導，北韓自2018年1月10日勞動黨第八次代表大會開始稱呼金正恩為「領袖」，2020年使用4次、2021年增至16次、2022年使用23次。在2023年除了「領袖」外還稱呼金正恩為「偉大領袖」。統一部指出，「領袖」在北韓的措詞是體現金氏家族偶像化的典型指標。
另據統一部統計，金正恩2023年以來公開露面57次，其中30次與軍事活動有關。金正恩其間多次在閱兵式、葬禮、演出、視察中被拍攝出哽咽落淚畫面，被形容有推動「眼淚政治學」目的，增加親切感。北韓稱呼金正恩為「父親」的群體自2022年底已擴大到年青群。
南韓《中央日報》引述統一研究院首席研究員趙漢凡表示，金正恩過去在閱兵儀式上流過數次淚，甚至有事先準備好毛巾，用毛巾擦眼淚的場面，指出金正恩本來就是一個很感性的人。
另據韓聯社報導，南韓政府公布的去年課外輔導費用調查結果顯示，南韓的補課費最高，其次是數學。這一情況在北韓也大同小異。接受過課外輔導的脫北者占比從3.2%增至14.1%。根據部分資料，當地補習費用是2萬韓元（約15美元）左右。假設基本收入為20萬韓元，課外輔導費占比為10%左右。
雖然北韓政府廣泛宣傳其免費義務教育，但家長為了讓孩子考上名牌大學，逐漸增加課外輔導等「私教育」。統一部相關人士指出，從課外補習的科目來看，藝術類占比較大，但英語班明顯增加。從中可見北韓家長似乎對外語教育的熱情相當高。
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