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500歐元嫌不夠 法國餐廳追客人加小費

編譯周辰陽／綜合16日電
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩（Saint-Tropez）據報近日發生一位「非常有錢的義大利男子」，因為只留了500歐元（約546.2美元）當小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，讓他事後氣憤地揚言不想再來了。

根據每日郵報15日轉述當地法媒「尼斯晨報」（Nice Matin）的報導，這一名身分尚未公開的消費者被餐廳的工作人員追到了停車場，告知他給的小費「還不夠」。

報導稱該名服務生斥責了這位「非常有錢」的消費者，叫他要回到餐廳內，再支付500歐元以達到1000歐元的「最低」小費金額。

這位義大利遊客的法國友人表示，他以為自己「留下500歐元已經很慷慨了，反而遭到訓斥。服務生告訴他，這還不夠，仍然可以稍作努力達到1000歐元，因為這樣就更符合接近帳單總額的20%」。

根據報導，這次經驗讓該名義大利遊客感到十分侮辱，他告訴朋友再也不想踏足聖托佩。同時，這起事件也標誌著赴聖托佩度假的遊客感到日益不滿，有遊客就描述當地一些餐廳是怎麼要求每人低消1500歐元（1638.8美元），蔚藍海岸其他地區的消費者甚至預期要掏出至少10000歐元。還有一家法媒揭露餐廳工作人員據稱還會篩選客人，要是發現客人前一次光顧的小費給得不夠，就不會讓他們再次預約。

聖托佩市長希里（Sylvie Siri）說，已經召集了當地餐廳的負責人在夏季結束時開會，要「整頓」他們的作法，並「用更體面的方式歡迎消費者」。針對餐廳如何只為了同意最低消費的客人保留餐桌，希里市長表示，「這是一種類似於勒索的作法，一種詐騙錢財的形式」。

義大利 詐騙

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