500歐元嫌不夠 法國餐廳追客人加小費
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩（Saint-Tropez）據報近日發生一位「非常有錢的義大利男子」，因為只留了500歐元（約546.2美元）當小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，讓他事後氣憤地揚言不想再來了。
根據每日郵報15日轉述當地法媒「尼斯晨報」（Nice Matin）的報導，這一名身分尚未公開的消費者被餐廳的工作人員追到了停車場，告知他給的小費「還不夠」。
報導稱該名服務生斥責了這位「非常有錢」的消費者，叫他要回到餐廳內，再支付500歐元以達到1000歐元的「最低」小費金額。
這位義大利遊客的法國友人表示，他以為自己「留下500歐元已經很慷慨了，反而遭到訓斥。服務生告訴他，這還不夠，仍然可以稍作努力達到1000歐元，因為這樣就更符合接近帳單總額的20%」。
根據報導，這次經驗讓該名義大利遊客感到十分侮辱，他告訴朋友再也不想踏足聖托佩。同時，這起事件也標誌著赴聖托佩度假的遊客感到日益不滿，有遊客就描述當地一些餐廳是怎麼要求每人低消1500歐元（1638.8美元），蔚藍海岸其他地區的消費者甚至預期要掏出至少10000歐元。還有一家法媒揭露餐廳工作人員據稱還會篩選客人，要是發現客人前一次光顧的小費給得不夠，就不會讓他們再次預約。
聖托佩市長希里（Sylvie Siri）說，已經召集了當地餐廳的負責人在夏季結束時開會，要「整頓」他們的作法，並「用更體面的方式歡迎消費者」。針對餐廳如何只為了同意最低消費的客人保留餐桌，希里市長表示，「這是一種類似於勒索的作法，一種詐騙錢財的形式」。
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