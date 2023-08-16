加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

41歲加密貨幣 大亨皮耶夫（Christian Peev）日前失蹤，未料是被人殺害後遭到肢解，並被沖進馬桶，直到有人叫水管工來修理阻塞的水管時，才在下水道被發現。

鏡報報導，擁有美國及保加利亞雙重國籍的皮耶夫，畢業於美國知名大學，近年回保加利亞生活及工作，靠著加密貨幣投資 累積財富，在被殺害之前，是上流社會社交聚會的常客，據信兇手是一名在聚會上認識的酒保瓦爾奇諾夫（Vesco Valchinov）。

據報導，皮耶夫於8日至9日期間在保加利亞首都索非亞、保瓦爾奇諾夫的公寓被殺害，皮耶夫的表弟於10日報案，稱皮耶夫於兩天前失蹤。當地媒體報導，保瓦爾奇諾夫用啞鈴將皮耶夫毆打致死，在自己公寓將遺體切碎後，部分碎塊沖下馬桶，頭部及其他較大的骨頭則被埋在公寓附近。

接獲失蹤通報後，調查人員追蹤皮耶夫的兩支手機，循線抵達犯罪現場，路口監視器拍下兩人8日傍晚進入公寓和保瓦爾奇諾夫隔日獨自外出的身影，通聯記錄也顯示，他生前最後見面的人就是瓦爾奇諾夫。

另一名男子蘇博蒂諾（Konstantin Subotinov）則涉嫌協助藏屍，他被拘捕後坦承，開車幫瓦爾奇諾夫運送部分遺體，將頭部和骨頭埋了，其餘則是沖下馬桶。

瓦爾奇諾夫犯案後逃逸至一家酒店，但因手機暴露位置，已於13日被捕。據報皮耶夫大約五、六年前認識保瓦爾奇諾夫，曾幫他處理加密貨幣交易，因此調查人員懷疑犯案動機與金錢有關，詳細案情尚待進一步釐清。