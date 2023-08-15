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新冠變異株EG.5竄起 超過50國現蹤

編譯中心╱綜合14日電

隨著COVID-19感染和住院人數在美國、歐洲和亞洲呈現上升趨勢，衛生官員將矛頭指向暱稱為「艾里斯」（Eris）的新變異株EG.5。儘管「艾里斯」來勢洶洶，但紐西蘭已決定取消COVID-19所有防疫措施，讓一些堪稱全世界最嚴格的規定，在實施三年多後畫上句點。

路透報導，世界衛生組織（WHO）將暱稱為「艾里斯」的新冠病毒變異株EG.5歸類為「需留意變異株」，這表示它應該受到比其他變異株更密切的關注，因為突變可能使它更具傳染性或嚴重性。

不過世界衛生組織表示，目前看來，它並不比其他變異株對公共衛生造成更大的威脅，並且「沒有證據表明，疾病嚴重程度的增加與EG.5直接相關」。

根據世界衛生組織，截至8月8日，EG.5已經在超過50個國家被發現。而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），EG.5是美國最常見且增長最快的亞型變異株。

根據美國疾病管制暨預防中心資料，與6月份低點相比，COVID-19相關住院人數增長了超過40%，但仍較2022年1月Omicron疫情爆發時達到的高峰低90%以上。

輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech SE）、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）等藥廠已針對另一個Omicron亞型變異株XBB.1.5研發新疫苗，以更接近各種流行的病毒株。

EG.5與XBB.1.5很類似，差別在前者的棘蛋白結構多一個突變。XBB.1.5自2022年底出現，美國疾病管制暨預防中心主任柯恩（Mandy Cohen）表示，預計新的疫苗將於9月的第三周或第四周在美國廣泛推出。

柯恩並未特別提到「艾里斯」變異株，但表示「現在看來，隨著病毒的變化，疫苗仍然對它們有效，我們所有的工具依舊可以應對病毒的變化」。

儘管「艾里斯」來勢洶洶，但紐西蘭已決定取消COVID-19所有防疫措施，紐西蘭衛生部長維羅爾（Ayesha Verrall）今天表示，民眾15日起到醫療機構不必再戴口罩，感染COVID-19病毒後，也不必再隔離7天。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，防疫措施正式結束，是個「重要的里程碑」。

疫苗 防疫 Omicron

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