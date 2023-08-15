神學士奪權2年 阿富汗8成家庭缺糧 仍是國際孤兒

根據執行撤退阿富汗飛行任務的美軍人員指出，2021年8月15日當晚C-17運輸機實際載運人數是823人，遠高於美國空軍先前證實的640人。(路透)

阿富汗神學士 （另譯塔利班，Taliban）2021年8月15日攻進喀布爾 重新掌權，兩年來嚴格限制女性自由、剝奪女性權益，並有高達84%的阿富汗家庭糧食不足。英國廣播公司（BBC）指出，面對神學士政權，各國罕見達成一致立場、拒絕承認該政權，奪權兩周年的神學士政權至今沒有任何國家承認，仍是國際孤兒。

自去年以來，神學士「勸善懲惡部」陸續頒布法令，禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場、健身房及美容院，且不得於非政府組織工作。

神學士上台後，外國政府削減發展援助，並對阿富汗銀行業實施制裁，許多資助者撤回對阿富汗的大型人道援助計畫。聯合國最新報告指出，截至7月底，阿富汗的人道危機訴求僅四分之一獲得資金支援。阿富汗的飢餓人口正不斷攀升，據聯合國，高達84%的阿富汗家庭需借錢買糧食。

聯合國以「性別隔離」指稱神學士一系列政策，並計畫對神學士提出「危害人類罪」的法律訴訟。

此外，外界也擔心如伊斯蘭國（IS）等激進伊斯蘭組織的勢力將持續擴大。BBC指出，儘管沒有國家承認神學士政權，其成員卻積極飛往世界各地、參與會議，神學士外交部長穆塔基在喀布爾則幾乎每天接見外國代表。

阿富汗神學士2021年8月15日攻下喀布爾重新掌權，如今已屆兩周年。當時美軍倉皇撤離，混亂場面讓人記憶猶新。賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）引述一份華府內部檢討報告指出，總統拜登和前任川普政府，皆對最糟狀況設想不足，並點名國務院、國防部在安排美軍撤離時合作不力。

該報告指出，美方混亂的撤離行動導致美國威信盡失。當時美軍僅掌控該市機場周邊，兩周內試圖將美國人和親美的焦急阿富汗人撤離該國，直到8月底方完全撤出。撤離期間更遭受「伊斯蘭國」自殺炸彈攻擊，13名美軍等至少175人喪生。

報告批判前任川普政府卸任之際，仍未釐清美軍如何在2021年5月的期限撤離、未來如何在喀布爾繼續外交工作等。報告亦指川普未充分考量具「特殊移民簽證」（SIV）資格的阿富汗人，以及其他當地高風險民眾的處境。