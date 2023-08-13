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巴勒斯坦迎首名沙國大使 媒體揣測：沙以恢復關係前兆

編譯中心／綜合12日電

沙烏地阿拉伯12日任命駐巴勒斯坦領土非常駐大使，兼任駐耶路撒冷總領事，這是沙國首次任命該國駐巴勒斯坦大使；外界揣測，這項新職位的任命代表沙烏地可能準備與以色列建立關係。

中央社引述法新社報導，根據沙烏地駐約旦首都安曼大使館在社群媒體上的貼文，該職位將由現任駐約旦大使蘇代瑞（Nayef al-Sudairi）出任。

蘇代瑞透過影片表示，這項任命是「重要的一步」，凸顯沙烏地阿拉伯國王沙爾曼和王儲穆罕默德．沙爾曼希望「強化與巴勒斯坦的兄弟關係，並在所有領域正式給予助力」。

傳統上，巴勒斯坦領土相關文件都是由沙國駐安曼大使館處理。

沙烏地不承認以色列，也沒有加入美國斡旋的2020年「亞伯拉罕協議」。根據該協議，以色列與沙烏地的兩個鄰國阿拉伯聯合大公國和巴林達成關係正常化協議。

去年7月美國總統拜登訪問中東期間，沙烏地民航局宣布「向所有符合主管機關飛越要求的航空器開放沙國領空」，這項公告實際上解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制。

當時，沙烏地當局否認此舉是「任何進一步關係正常化措施的前兆」。

利雅德先前一再表示，它將堅守阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來的立場，即在以巴衝突獲得解決之前，不與以色列建立正式關係。

以色列 巴勒斯坦 大使館

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