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俄探月計畫啟航 挑戰軟著陸月球南極覓水冰

中央社／莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯當地時間11日凌晨成功發射月球25號（Luna-25）月球登陸器，是睽違47年來首次月球任務。（美聯社）
俄羅斯當地時間11日凌晨成功發射月球25號（Luna-25）月球登陸器，是睽違47年來首次月球任務。（美聯社）

俄羅斯今天發射47年來第一艘月球登陸器「月球25號」，力拚成為全球第一個成功在月球南極軟著陸的國家，據信這個地區蘊藏著令人夢寐以求的水冰（water ice）。

綜合法新與路透報導，俄羅斯這趟自1976年以來首次的登月任務，將與上月發射「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）登陸器的印度互別苗頭；更廣泛地說，也是和同樣對月球南極有進一步探勘計畫的美國及中國競爭。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）證實，莫斯科時間今天凌晨2時11分，一枚攜帶「月球25號」（Luna-25）登陸器的聯合號2.1v（Soyuz 2.1v）型火箭於莫斯科以東5550公里的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空，1個多小時後，上節火箭將登陸器帶離地球軌道，飛往月球。

俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）今天告訴國際傳真社（Interfax News Agency），「月球25號」預計於8月21日登陸月球，早於原先預計的8月23日。

國際傳真社報導，火箭升空後，波瑞索夫向發射場工作人員們表示：「現在我們將等到21日，我期盼能在月球上實現精確度高的軟著陸。」

「月球25號」大小相當於一輛小型汽車，預計在月球南極運作1年。美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他太空機構的科學家團隊近年在這個地區處於陰影中的隕石坑裡發現水冰的蹤跡。

美國、中國、印度、日本和歐洲聯盟（EU）等強權大國近年爭相探索月球，但迄今沒有國家成功在月球南極軟著陸。

日本去年嘗試登月，最後以失敗收場；以色列登月任務及印度的「月船2號」（Chandrayaan-2）任務也先後在2019年失敗。

月球南極的崎嶇地形提高了著陸難度，不過，若真能發現水冰，將是一大歷史性創舉，大量水冰可用來提煉燃料和氧氣，也能當作飲用水。

「月球25號」的科學設備規劃組組長李特瓦克（Maxim Litvak）說：「從科學角度來看，最重要的任務，簡單來說，就是在前人未至之處著陸。」

但「月球25號」任務的意義不只限於科學。克里姆林宮表示，西方國家因俄國對烏克蘭發動戰爭而對俄國祭出制裁，其中許多措施衝著航太領域而來，但都無法削弱俄國經濟。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120811

太空 俄羅斯 印度

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