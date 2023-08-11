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厄瓜多反毒總統候選人 遭哥倫比亞黑幫爆頭槍殺身亡

編譯周辰陽／綜合10日電
厄瓜多總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧9日遇刺身亡。(美聯社)
厄瓜多總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧9日遇刺身亡。(美聯社)

南美國家厄瓜多即將在20日舉行總統大選，核心議題正是暴力與犯罪增加，但其中一位宣示將打擊毒梟和黑幫的總統候選人比亞維森西奧，卻於9日在首都基多遭槍手刺殺身亡，該國第二大幫派已出面承認犯案。警方表示，被捕的6名嫌犯和在槍戰中傷重不治的第7名嫌犯都是哥倫比亞人。

比亞維森西奧曾是厄瓜多最著名的記者之一，曾踢爆前總統科雷亞收受中國國企賄賂而成名，並在2021年當選國會議員，總統選戰期間主打反貪與反黑幫，是少數直言抨擊厄瓜多政府官員與黑幫勾結的候選人，也矢言若當選就會嚴加取締。但在八位候選人中，比亞維森西奧並未取得領先，民調顯示他排在中段班。

案發當時影像顯示，比亞維森西奧在群眾簇擁之下，由隨扈護送準備搭車，槍聲突然響起，群眾開始尖叫尋找掩護。競選團隊成員說，比亞維森西奧當時正要上車，一名男子上前朝他頭部開槍。檢察總長表示，槍手隨後和安全人員槍戰遭擊斃，突襲行動已逮捕另外六名嫌犯。

就在遇刺幾天前，比亞維森西奧在電視台表示，他收到多起死亡威脅。厄瓜多第二大幫派「Los Lobos」在案發後宣布為此案負責，這個幫派約有8000名幫眾，據信跟墨西哥販毒集團合作運送古柯鹼。

厄瓜多總統拉梭宣布大選將按計畫進行，但頒布為期兩個月緊急狀態，「我們同意，面對一位愛國者與一位戰士殞落，選舉不應該暫停，反而應該繼續，民主應該加強」。

拉梭宣布三天哀悼期，並稱「我們不會把權力與民主交給犯罪組織」。

厄瓜多一度有著「和平之島」美名，如今總統候選人卻當街被槍擊暗殺。這個安地斯山脈國家近年來正苦於應對每況愈下的安全危機，毒品販運、敵對幫派爭奪地盤，助長了厄瓜多局勢的不斷惡化。

這次被刺殺的總統候選人比亞維森西奧，不是第一位遇害的厄瓜多政治人物，洛佩斯港2月有一位市長候選人遇害，港都曼塔市長7月遭槍殺。然而，總統候選人在首都舉行的公開活動遭黑幫殺害，仍是迄今最肆無忌憚的攻擊事件，也是黑幫毒梟無法無天的明證。

不斷惡化的安全跟經濟情勢，導致更多的厄瓜多民眾離鄉背井。數據顯示，今年有成千上萬人朝著北方前進，穿越凶險的達連隘口，希望能夠抵達美國。

一名嫌犯在與保安駁火時中彈身亡。(Getty Images)
一名嫌犯在與保安駁火時中彈身亡。(Getty Images)

幫派 墨西哥 緊急狀態

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