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考量兩因素 逾12萬百萬富豪移民 中國外流最多

編譯中心／綜合9日電
全球百萬富豪再度掀起移民潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居。（路透）
全球百萬富豪再度掀起移民潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居。（路透）

在各國解除新冠疫情封鎖措施後，全球百萬富豪再度掀起移民潮，今年將有超過12萬名百萬富豪移居，移民的國家和考量都和十年前大不相同，以澳洲最受歡迎；其中以中國淨外流的百萬富豪最多，有1萬3500名移民出去，原因包括對新冠封控政策感到挫折、同時尋求更高的政治穩定，美國富豪則積極想取得第二個國家的公民身分，且許多富豪拿到第二本護照是為了可免簽進入更多國家。

巴隆金融周刊報導，倫敦投資移民顧問業者恒理合夥公司發布「2023年私人財富移民報告」，讓人得以一窺全球百萬富豪移民至少上半年的遷居趨勢。恒理私人客戶事業群主管渥雷克指出，約30%的移居百萬富豪是透過投資移民計畫遷居，「以個別國家來看，稍微有點再度回歸常態」。

報告顯示，百萬富豪在思考移居地點時，通常會考慮到生活方式，新興經濟體的百萬富豪會遷居到法治與政治穩定的國家，以保護商業利益，但也有人有更次要的目標，例如渥雷克指出，他一位杜拜客戶想設立全球供應鏈，並在歐美建立配銷網路，因此尋找有商業、稅務及進口關稅優惠的國家。

渥雷克也說，促使百萬富豪移民因素還包括拿到第二本護照對富豪有利，即便他們沒有真的搬走。雖然新興國家居民傾向透過投資尋找第二居所或公民身分，但現在恒理提供投資移民諮詢的，反而是以美國為最大單一新客戶市場，恒理因而在美國開設三個新辦公室，以處理龐大需求。

渥雷克也說，恒理很大一部分客戶取得另一本護照的目的，是以免簽提高全球旅行自由。中國大陸護照只能在80國免簽，但若以25萬美元透過聖克里斯多福及尼維斯的投資公民計畫取得該國護照，就能免簽進入超過150國，還包括歐盟和英國，新加坡護照更能免簽進入192國。

外流富豪人數排在中國之後的國家，依序為印度、英國。渥雷克說，報告最令人意外之處，就是在英國脫歐後，英國的百萬富豪淨外流人數仍高居第三。

淨流入最多百萬富豪的國家為澳洲的5200人，之後是阿聯和新加坡。渥雷克說，今年移民澳洲的百萬富豪人數預估將增加37%，澳洲相對孤立的地理位置曾是劣勢，現在反因疫情和俄烏戰爭成為優勢，且澳洲生活方式和氣候都遠優於許多其他新興市場。

各國百萬富豪移出人數
各國百萬富豪移出人數

移民 澳洲 投資

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