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世界童軍大會熱到有生命危險 英美相繼退出

編譯中心／綜合4日電
南韓舉行的世界童軍大會，因高溫天氣導致數百人中暑就醫。（路透）
南韓舉行的世界童軍大會，因高溫天氣導致數百人中暑就醫。（路透）

今夏熱浪席捲世界各地，韓國統計，今年累計至少23人死於中暑；1日起在韓國全羅北道舉行的世界童子軍大會，多日來更傳出逾千人中暑災情。主辦單位已透過與警消單位合作，將中暑患者送醫治療，更再加強提供飲水、鹽分補充品、調整課程等因應方案。

綜合媒體報導，即便南韓政府緊急宣布要派出冷氣巴士和無限量供應冰鎮水，英國和美國仍不敢讓孩子冒著中暑風險，決定提早退出童軍大會。

路透5日報導，美國童軍團決定全團提早撤退，前往鄰近營地的美軍基地。路透取得的電郵寫著：「世界童軍大會的美國隊伍做出艱難決定，由於連續極端高溫氣候，我們要提早撤離第25屆世界童軍大會主辦地。」

此外，在美國團宣布撤離前，英國已率先做決定。身為此次童軍大會最大參與隊伍的英國團周五宣布，要提早撤離營地前往首爾的飯店避暑。

全球各地皆傳酷暑高溫，據韓國消防當局統計，自5月20日政府展開酷暑應對措施至7月31日為止，共計21人推斷死於中暑，韓國今夏至少已有23人不敵熱浪侵襲喪生，達去年同期7人的3倍之多。

在全羅南道新萬金海岸舉行的世界童子軍大會傳出中暑人數達千人以上，據觀測，過去一周以來，南韓多地飆出攝氏38度高溫，新萬金地區的氣溫也高達攝氏34度，入夜後的溫度也有25度以上。

世界童軍運動組織昨日也發聲明表示，已要求韓國童軍協會考慮採取「替代措施，提早結束大會並持續對參與隊伍提供協助直至他們離境為止」。

在韓國舉辦的世界童軍大會酷暑難耐，許多童軍紛紛想盡辦法解熱。（路透）
在韓國舉辦的世界童軍大會酷暑難耐，許多童軍紛紛想盡辦法解熱。（路透）

高溫 熱浪 南韓

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