我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

不再容忍棋壇性暴力 60多名國際女棋手連署

中央社╱巴黎4日電
60多名國際女棋手連署，譴責棋壇長久以來對女性參與者的各種性騷擾、歧視與性別暴力。圖為「后翼棄兵」劇照。(圖／Netflix提供)
60多名國際女棋手連署，譴責棋壇長久以來對女性參與者的各種性騷擾、歧視與性別暴力。圖為「后翼棄兵」劇照。(圖／Netflix提供)

14位法國頂尖西洋棋手昨天發布連署信，譴責棋壇長久以來對女性參與者的各種性騷擾歧視與性別暴力，隨即獲數十位國際知名棋手加入，同聲譴責斷送許多女棋手職涯的棋壇陋習。

國際象棋（又稱西洋棋）界拋出震撼彈。14位頂尖法國棋手3日在社群媒體上發布新聞稿，公開譴責「棋手、教練、裁判與管理階層」犯下的「言語、文字或肢體性暴力與性別暴力」，隨後陸續獲得超過數十位世界象棋選手聲援，名單人數不斷增加。

曾以20歲之姿奪下法國冠軍的艾佛維（Anaëlle Afraoui）、前法國象棋國家代表隊領隊舒瓦西（Mathilde Choisy）等14位法國重量級女棋手昨天決定打破沉默，挺身譴責象棋界男性對女性或女孩的性暴力與性別暴力。

她們張貼在社群媒體X（改名前稱推特）上的連署信寫道：「我們，女性棋手、教練、裁判和管理階層承受了性暴力和基於性別的暴力，無論是言語、文字或肢體上。」並指出，實施者就是同樣象棋界的男性。

新聞稿發布後，很快又有數十位世界各地的西洋棋選手或是業內人士的名字加到連署信名單中，貼文也獲得大批網友留言支持。

加入聲援國際棋手包括法國伊朗雙國籍、擁有西洋棋最高頭銜特級大師的赫加齊普（Mitra Hejazipour）、阿根廷籍國際大師馬丁尼茲（Ayelen Martinez）、英國籍特級大師暨國際冠軍侯絲卡（Jovanka Houska）等。

信中指出，「面對這些暴力，我們被迫沉默太久了」，表示這個行動是「必須」也是「帶來救贖」的。她們說，「沉默讓我們獨自承擔恥辱的重量」，同時鼓勵所有女性棋手站出來揭發承受的暴力事件。

一般而言，國際象棋是一項由男性主導的運動。根據連署信，業內的性騷擾與性暴力向來是女性棋手、尤其是青少女棋手退出棋壇的主因之一。

她們強調，行動目的是要讓「恐懼和罪惡感換邊承受，讓暴力的始作俑者無法繼續相安無事」，也呼籲家長在內的棋壇人士都意識到問題的嚴重性，並共同解決。

和其他運動中性騷擾共犯結構有時牽涉到最高層不同，法國西洋棋聯盟（FFE）第一時間公開在社群媒體表達對受害者與目擊者的「完全支持」，希望鼓勵無懼揭露，並與相關非政府組織合作設立聆聽與追蹤機制。

有國際棋聯大師稱號的舒瓦西也在個人頁面中解釋加入連署原因，她坦言，「性別主義」一直是「象棋家族的禍害來源」，認為改變和伸出援手是大家的責任。她的推文也獲得知名美國棋手波爾加（Susan Polgar）的支持留言。

波爾加1991年獲得夢寐以求的特級大師頭銜，是最早獲頒的女性之一。知名電視劇「后翼棄兵」2020年爆紅後，波爾加接受BBC專訪，表示雖然電視劇對比賽刻畫用心，「但仍淡化了性別歧視的部分」

她當時表示，「在我職業生涯中，我幾乎不記得有什麼錦標賽是沒有發生過性騷擾、肢體恐嚇、言語或心理虐待的」，且即使之後成為美國首位帶領男子團隊贏得國家級獎項的女性，「仍有一些對手學校的教練拒絕與我握手或祝賀我」。

性騷擾 社群媒體 歧視

上一則

布林肯籲各國警告俄羅斯 別再拿黑海糧運當威脅

延伸閱讀

烏克蘭在南部推進反攻 1700架無人機助陣

烏克蘭在南部推進反攻 1700架無人機助陣
NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人

NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人
NBA／保羅新賽季可能轉任替補 勇士老闆語帶玄機

NBA／保羅新賽季可能轉任替補 勇士老闆語帶玄機
想維護心臟健康 這個習慣最不利

想維護心臟健康 這個習慣最不利

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07

超人氣

更多 >
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？