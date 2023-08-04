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全面戒備 南韓殺人、恐嚇案頻傳 警察廳長下令：可直接開槍

編譯徐榆涵／即時報導
南韓警察廳長尹熙根4日下午2時發表談話，稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍。（歐新社）
南韓警察廳長尹熙根4日下午2時發表談話，稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍。（歐新社）

南韓京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機砍人案，14人受輕重傷，事件也造成仿效效應，引起民眾恐慌。對此，南韓警察廳長尹熙根4日下午2時發表談話，稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍。

朝鮮日報報導，尹熙根宣布針對涉及暴力武器犯罪的特別治安行動，其中一項重點是加強警察巡邏活動和警察武器使用的政策。此外，還計畫與地方政府、自治犯罪預防團隊和私營保全公司合作，確保公民日常安全。

尹熙根在公開談話中表示，當前的局勢是嚴重的緊急事態，公共安全受到各種令人髮指的犯罪行為嚴重威脅。

針對警方武器使用的部分，尹熙根說，「對於使用武器的暴力犯罪，我們將毫不猶豫動用槍枝、電擊槍等合法的警察權力。根據警察武力標準和方法規則，在恐怖主義等緊急情況下，警方可以在不鳴槍警警告下，直接發動實彈射擊。」

此外，尹熙根表示，「對於涉嫌持有武器或行為異常的人，我們將按照法律程序進行抽查與搜查」，希望大眾配合與理解。

根據警方相關人士透露，截至目前，將在全國範圍內選擇247處地點、投入1.2萬名有經驗的警力。

針對網路上多起殺人預告，尹熙根也強調，將會集中調查能力，迅速查明發文者，並將其逮捕與施懲。

南韓 暴力犯罪

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