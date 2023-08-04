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掛2公里長的布幕擋人 日琵琶湖居民看不到免費花火怒喊停辦

記者雷光涵／即時報導
因為施放成本太高，今年日本花火大會的付費座位有八成五漲價。圖為今年東京隅田川花火大會。（路透）
因為施放成本太高，今年日本花火大會的付費座位有八成五漲價。圖為今年東京隅田川花火大會。（路透）

疫情影響，日本各地「花火大會」大多暫停4年，重新施放吸引大批人潮，不過也發生爭議。滋賀縣的琵琶湖大花火大會，今年將在湖邊用高4公尺、長2公里的大型布幕圍住付費觀眾席，惹來原本可以免費觀賞焰火的附近居民不滿：到底是為誰辦的花火大會？取消好了。

日媒報導，8月8日琵琶湖大花火大會施放花火的湖畔，預估會有35萬人聚集。執行委員會將付費席從以前的1萬席增加至5萬席，並以大型布幕擋住後方視線。理由是，預計今年來觀賞的民眾會比往年還多，若觀眾逗留大馬路看焰火太危險，所以要遮住後方視野。

有人想到南韓首爾萬聖節發生的踩踏悲劇，認為這樣的措施情非得已，但也有居民本來可以免費看花火，現在看不到了，憤怒不已。地方自治會強烈抗議，提交取消大會的「決議文」。決議文說，除了布幕的問題，他們擔心大會帶來交通阻塞及大量的垃圾。為疏導交通要動員1000名保全，大會結束後，他們還要從深夜11點撿垃圾到第二天早上。

日媒指出，付費席大增，所以會有布幕擋人的爭議。主辦單位說，焰火材料多從國外進口，因為日圓貶值等因素，成本大漲，今年他們要打出1萬發的焰火，成本3億日圓（210.3萬美元）。付費席最低4500日圓，最貴要6萬日圓。

帝國數據銀行調查，今年各花火大會的付費座位有八成五漲價，平均最便宜一席要4768日圓，比疫情發生的4年前貴1092日圓，最貴的觀眾席平均價格破3萬日圓，要3萬2791日圓，大漲1萬1182日圓。原因都是舉辦的成本比之前漲太多，必須彌補損失。

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