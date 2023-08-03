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日本觀光公害 7月逾6萬人登富士山 京都1現象惱人

編譯中心／綜合2日電
新冠疫情解封後，許多外國觀光客湧入日本，不少景點已出現「觀光公害」，造成當地居民的困擾，甚至引起摩擦；圖為京都二寧坂。（Getty Images）
新冠疫情解封後，許多外國觀光客湧入日本，不少景點已出現「觀光公害」，造成當地居民的困擾，甚至引起摩擦；圖為京都二寧坂。（Getty Images）

日本6月份的國內住宿人數，已經回復到新冠疫情前的水準，各地也重現熱鬧景象，許許多多外國觀光客也絡繹不絕前往日本。不過，正是由於觀光客太多，日本不少景點已經出現了所謂的「觀光公害」，外國觀光客已經給當地居民的生活造成負面影響，甚至造成雙方的摩擦。

日本媒體報導，不少外國觀光客在京都市伏見稻荷大社周圍亂丟垃圾，京都「錦市場」周邊的人流擁擠，以及塞車擁堵情況，變得十分嚴重。此外，北海道農村景觀魅力十足的「美瑛町」，4月起施行了「畫定禁止入內區域」條例，這是由於不少觀光客，由於為了拍照留念，而踩壞農田的外國觀光客，實在是太多了。

再以富士山為例，根據統計，光是一條登山步道，從今年7月1日到30日就有逾6萬人使用，山梨縣政府為避免意外，正考慮祭出人流管制措施。

日本放送協會（NHK）報導，富士山有4條攻頂登山步道，其中由山梨縣負責管理的吉田口登山步道，由於登山客人數以高於疫情前的步調持續增加，山梨縣政府正研議一旦出現山頂附近人潮擁擠等情況，將進行登山管制。

另外，共同社報導，靜岡縣政府正針對穿著短袖短褲臨時起意「順便」登富士山的外國遊客苦思對策，雖然已透過英語影片等宣導登山注意事項，但目前仍找不到快速解決的「特效藥」。

在富士山經營山屋的男性說，有些遊客規矩很糟，甚至有沒訂到山屋的外國人假裝腹痛「霸占」廁所，研判可能是為了取暖，但卻造成住宿客無法使用的問題。

山梨縣政府表示，靠山梨縣側的吉田口登山步道，今年7月1日到30日共有約6萬4000人登山，與疫情前的2019年同期相比，成長約17%。

今年4到6月，外國旅客在日本的消費額，超過了1.2兆日元（約83.7億美元），對於日本經濟，貢獻卓著。不過日本觀光廳幹部煩惱地表示，如果客流量太多，以及缺乏公德心的情況頻頻出現，很可能導致居民反彈，以及遊客滿意度下降。

富士山在疫後湧入大量觀光客 。（Getty Images）
富士山在疫後湧入大量觀光客 。（Getty Images）

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