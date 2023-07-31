奈及利亞阿達馬瓦州全天候宵禁 防堵食品劫掠

奈及利亞東北部阿達馬瓦州（Adamawa）當局今天起全州施行全天候宵禁 ，以阻止首府約拉（Yola）四處發生的食品店搶劫潮。

法新社報導，搶劫事件中，數百名居民闖入儲存穀物與其他商品的公共和私人倉庫，並開車運走。

州長發言人沃諾西庫（Humwashi Wonosikou）聲明表示：「阿達馬瓦州州長芬蒂里（Ahmadu Umaru Fintiri）宣布該州實施24小時宵禁，7月30日起立即生效。」

阿達馬瓦州警方發言人恩古羅傑（Yahaya Nguroje）表示，已部署維安人員執行宵禁措施。

奈及利亞是非洲人口最多國家，也是非洲最大經濟體，在上個月結束燃料補貼政策後，導致油價翻漲4倍、食物價格飆升。

景氣衰退和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 傷害了奈及利亞的經濟，造成2.15億的公民生活艱難，其中近半每天生活費不到2美元。

網路上的一段影片顯示，約拉市居民從奈及利亞國家緊急事故管理署（NEMA）倉庫搶奪一袋又一袋的穀物、數箱義大利 麵和其他民生用品。

根據NEMA消息來源表示，因為劫掠事件，NEMA將提高全國倉庫的警戒，防止可能的搶劫行為。

聯合國今年稍早預測，2023年將有超過2500萬奈及利亞人會面臨糧食不安全的「高風險」。