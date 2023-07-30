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海地局勢動盪 美國公民進行援助工作時遭綁架

中央社／華盛頓29日綜合外電報導

基督教援助團體「伊利羅以海地」今天表示，該團體負責人的美國籍護理師妻子與孩子在海地遭到綁架。目前海地局勢愈來愈不安全，美國政府幾天前才下令非必要人員離境。

法新社報導，「伊利羅以海地」（El Roi Haiti）在網站上發聲明說，多山維爾（Alix Dorsainvil）與她的孩子27日上午在海地首都太子港（Port-au-Prince）附近被人綁架。

多山維爾是該團體海地籍負責人的妻子，她與孩子在「社區事工服務時」，被人從伊利羅以園區綁走。

路透社報導，聲明並未提到孩子年齡或性別等進一步資訊。

兩人被綁架之前，美國國務院已於同日更新旅遊警示，表示「鑒於當前的安全局勢和基礎建設難題」，海地境內的美國人應「儘速」離開。

警示中提到，海地境內美國人可能會需要緊急協助，但美國政府協助能力「極其有限」，同時示警當地「綁架情形很普遍」。

華府也下令非必要人員及政府雇員的家屬離開海地。

位於加勒比海的海地是西半球最貧窮的國家，現正深陷人道、政治、安全等多重危機。幫派控制了首都大部分區域，並以綁架、強暴、謀殺等手段來恐嚇民眾。

美國國務院今天表示，已獲悉兩名美國公民在海地被綁架的消息。

國務院發言人說：「我們定時聯繫海地當局，會繼續跟他們還有美國政府跨部會夥伴合作。」

國務院 美國公民 幫派

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