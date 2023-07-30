西非召開尼日政變緊急峰會 尼日軍政府警告勿干預

西非領導人預定今天在奈及利亞首都阿布加召開緊急峰會，以決定採取進一步行動迫使尼日軍政府恢復憲法秩序。尼日軍政府領導人則於昨天晚上宣讀的聲明中警告，外國不要軍事介入。（Getty Images）

西非領導人預定今天在奈及利亞首都阿布加召開緊急峰會，以決定採取進一步行動迫使尼日軍政府恢復憲法秩序。尼日軍政府警告，外國勿軍事介入。

路透報導，「西非經濟共同體」（ECOWAS）15個會員國和西非經濟與貨幣 聯盟（West African Economic and Monetary Union）8國的國家元首可能暫停尼日的會籍，切斷尼日與區域中央銀行和金融市場的聯繫，並關閉邊界。

查德（Chad）總統辦公室昨天發表聲明，稱已受邀參加西非經濟共同體峰會。查德是尼日東邊的鄰國，但不是前述兩個組織的會員。

根據世界銀行（World Bank）的資料，尼日是全世界最貧窮的國家之一，每年獲得近20億美元來自官方的發展援助。先前曾是法國殖民地的尼日，目前與法國、美國是安全夥伴，法美兩國都把尼日當作基地以打擊西非、中非更廣泛的沙赫爾地區（Sahel）伊斯蘭主義者的叛亂。

西非領導人還可以首次考慮採取軍事干預行動，以恢復尼日親西方總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的執政。蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍28日被任命為尼日的新元首後，貝佐姆遭罷黜。

在今天的峰會之前，尼日軍政府領導人昨天晚上已在尼日國家電視台宣讀的聲明中警告外國不要軍事介入。

軍政府發言人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校說：「西非經濟共同體會議的目的，是批准一項侵略尼日的計畫，即和西非經濟共同體非會員國的其他非洲國家與某些西方國家，立即對尼日進行軍事干預。」

他說：「我們想再次提醒西非經濟共同體或其他任何想要冒進的人，我們具有保衛祖國的堅定決心。」

軍政府昨天晚上發表第2份聲明，邀請首都的民眾，在當地時間今天上午7時走上街頭，表達對西非經濟共同體的抗議及對軍事政府的支持。

尼日軍事政變普遍遭鄰國和國際夥伴譴責，他們拒絕承認新的領導人，要求恢復貝佐姆執政。

儘管歐盟 、法國等國都表示，他們仍承認貝佐姆是合法總統，但他27日被軟禁在總統府後，就再也沒有消息。

歐盟和法國已經切斷對尼日的財政支持，美國也威脅要採取相同的行動。