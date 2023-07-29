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俄非峰會登場 普亭：與會領袖同意促進多極世界秩序

中央社／莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 （Getty Images）
俄羅斯總統普亭。 （Getty Images）

俄非峰會今天在聖彼得堡（St. Petersburg）登場，俄羅斯總統普亭今天表示，與會俄非領袖們已同意促進多極世界秩序，並對抗新殖民主義。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）會後向媒體發表的聲明中，對「我們所有國家致力形成一個公正民主的多極世界秩序」大表肯定。

普亭也提到俄非國家「反對新殖民主義、採用非法制裁手段以及企圖破壞傳統道德價值的共同決心」。

這場為期2天的峰會被外界視為俄國在非洲支持度的考驗，儘管俄國對烏克蘭進行軍事干預後遭到國際孤立，但俄國在非洲仍保有一定支持度。

普亭表示，與會者們「展現出他們的獨立性以及與我國發展合作關係的真實興趣」。

49國代表都已證實將出席這次峰會，其中包括17國元首。

與會者們簽署一份聯合宣言，呼籲「建立更公平、和諧且穩定的多極世界秩序，堅定反對在非洲大陸上任何形式的國際對抗」。

宣言也指出，俄國將協助非洲各國「確保因殖民政策獲得補償所做的努力，包括歸還在殖民掠奪過程中，流離失所的文化財產」。

俄國約10天前退出保障烏克蘭穀物出口的「黑海穀物協議」，推升全球對糧食危機的隱憂。這項協議有助於穩定全球糧食價格、避免糧食短缺。

普亭指出，俄國將「持續以合約的形式，免費提供糧食作物給非洲盟國」，今天晚宴時也將和部分非洲國家討論烏克蘭議題。

普亭還說，各國領袖同意在援助、能源及貿易方面增進合作，其中也包括「持續改用本國貨幣進行商業交易」。

普亭 俄國 烏克蘭

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