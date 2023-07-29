南海、台海緊張升高 美澳外交、國防2+2會談

美國和澳洲29日在布里斯本舉行2+2會談，與會的4位首長召開聯合記者會。從左而右分別為澳洲國防部長馬勒斯與外長黃英賢、美國國務卿布林肯及防長奧斯丁。（歐新社）

美國和澳洲 外交、國防部長29日在澳洲東部的布里斯本舉行年度2+2會談，正式名稱為澳美部長級磋商會議（ＡＵＳＭＩＮ）。與會的美國國務卿布林肯 同日說，美澳反對中國大陸干擾南海及東海的航行飛越自由、混亂台灣海峽和平穩定現狀以及透過經濟脅迫施壓其他國家。

布林肯還說，美澳正捍衛基於國際規則的秩序，此一秩序是近數十年來和平安全的根基。為此，美澳除了和中國交往，也必須反對其前述行徑。

日本經濟新聞同日報導認為，在南海與台海緊張升高下，美澳旨在藉由澳方引進、部署核動力潛艦，以及舉行聯合軍演等合作，進一步加強聯繫，提高對北京的嚇阻力。

美國國務卿布林肯及防長奧斯丁正訪澳。後者在2+2會談前表示，美澳共享價值觀和自由開放印太的共同願景，並致力於替未來與下個世代創造機會的重要工作。澳方對口官員則為外長黃英賢與防長馬勒斯。這是自2019年因新冠肺炎疫情以來，澳洲首度舉辦該高階會談。

路透、法新社等外媒29日報導，奧斯丁在會後記者會中宣布，美國將協助澳洲在2025年前，研製導向多管火箭系統（MLRS）。美方也正經由簡化的武獲程序，加快澳方優先取得軍需品。

前述日經報導認為，在中國於南海及太平洋地區的影響力變大下，坎培拉修改國防戰略，正急於使國防能力近代化。根據澳洲4月公布的更新版國防戰略報告，除引進、製造長程飛彈，還將提升駐防澳洲北部基地的澳軍戰力。澳方亦目標於2026年採購高機動性多管火箭系統「海馬斯」。

美澳是締結互保條約、即太平洋安保條約（ANZUS，或稱澳紐美安全條約）的同盟國。澳方3月透過2021年9月組建的澳英美三方安全夥伴（AUKUS）架構，宣布引進其第1艘核動力潛艦的計畫。

澳洲預定2030年代從美國購入3艘最新型的維吉尼亞級核動力潛艦，必要時研究是否再追加兩艘。今後30年，坎培拉對於和核動力潛艦有關的投資 額高達3680億澳幣（約2446.8億美元），預計為澳洲史上針對國防能力的最大筆單項投資。