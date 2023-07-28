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緬甸全民盟：翁山蘇姬從監獄移至首都住宅軟禁

中央社／仰光28日綜合外電報導
全國民主聯盟一名黨員今天表示，被罷黜的緬甸民主派領袖翁山蘇姬已從監獄被移至一棟政府建築物軟禁。 （美聯社）
全國民主聯盟一名黨員今天表示，被罷黜的緬甸民主派領袖翁山蘇姬已從監獄被移至一棟政府建築物軟禁。 （美聯社）

全國民主聯盟一名黨員今天表示，被罷黜的緬甸民主派領袖翁山蘇姬已從監獄被移至一棟政府建築物軟禁。

翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟（National League for Democracy）一位不具名黨員今天告訴法新社：「翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）女士已於24日晚間移至高級宅邸。」

自2021年2月1日政變被軍方逮捕以來，翁山蘇姬唯一一次露面是在官方媒體發布的一張模糊照片中，她在首都奈比多（Naypyidaw）一個法院中出庭。

根據聯合國，這場政變讓緬甸陷入衝突，導致超過100萬人流離失所。

黨員也證實，翁山蘇姬已與下議院議長帝昆秒（Ti Khun Myat）會面，且可能與正在拜訪緬甸的中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍碰面。

另一政黨的消息人士也表示，翁山蘇姬已被移至位於奈比多的貴賓宅邸。

自78歲的諾貝爾得主翁山蘇姬被拘留後，許多人都相當關心她的健康狀況。特別是在軍政府法庭進行漫長的審判時，她被要求幾乎每天都須出席聽證會。

翁山蘇姬因面臨貪汙、非法持有對講機以及違反防疫規定等一系列的指控，被判入監服刑33年。

人權組織猛批，對翁山蘇姬的審判是一場騙局，目的是要將這位受歡迎的領導者逐出政治舞台。

翁山蘇姬 緬甸 諾貝爾

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