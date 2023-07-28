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人權團體呼籲無用 新加坡近20年來首度處決女性死囚

編譯周辰陽／即時報導
新加坡28日將因毒品走私被判有罪的45歲女囚薩里德維執行絞刑，她是本周第二位被處決的死囚，也是星國政府2022年3月恢復執行死刑以來的第15位伏法囚犯。資料照片。（美聯社）
新加坡28日將因毒品走私被判有罪的45歲女囚薩里德維執行絞刑，她是本周第二位被處決的死囚，也是星國政府2022年3月恢復執行死刑以來的第15位伏法囚犯。資料照片。（美聯社）

儘管人權團體提出了強烈反對，新加坡28日仍將近20年來第一位女死囚薩里德維（Saridewi Djamani）以絞刑處決。

衛報報導，45歲的薩里德維是新加坡國民，因毒品走私被判有罪。新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau, CNB）表示，她已於28日早些時候伏法。CNB在聲明指出，「薩里德維依法被賦予完整的正當法律程序，並在整個程序期間有律師作為代表」。

根據新加坡人權組織「集體轉型正義」（TJC）說法，薩里德維因販運約30公克的海洛因而於2018年被判死刑，據信也是36歲美髮師嚴美芳（Yen May Woen）於2004年因販毒被處以絞刑後，星國首位處決的女性。

薩里德維曾辯稱自己當時一直飽受藥物戒斷之苦，因此未能向警方提交準確的證詞，但高等法院的法官駁回了她的說法，認定薩里德維「在錄取證詞階段期間，至多曾患有輕度至中度的甲基安非他命（methamphetamine）戒斷」，而且這一點並未妨礙她提交證詞的能力，全球藥物政策委員會（GCDP）、國際人權聯盟（FIDH）與國際特赦組織（Amnesty International）都敦促新加坡政府停止執行死刑

同樣因毒品相關罪名而被判有罪的56歲新加坡籍馬來裔男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）已在26日伏法，薩里德維則是本周第二位被處決的死囚，也是星國政府2022年3月恢復執行死刑以來的第15位伏法囚犯。活動人士表示，星國的死刑執行在新冠疫情期間暫停了2年時間，但政府自此之後平均每個月執行一次死刑。

國際特赦組織死刑專家桑喬治（Chiara Sangiorgio）指出，這個星期「讓新加坡完全缺法死刑改革成了殘酷與悲痛的焦點」。國際特赦組織籲請各國政府、聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）和國際麻醉品管制局（INCB）「對新加坡施加更大的壓力，結束該國對毒品管制政策採取地高度懲罰性作法」。

新加坡 毒品 疫情

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