人權團體呼籲無用 新加坡近20年來首度處決女性死囚

儘管人權團體提出了強烈反對,新加坡 28日仍將近20年來第一位女死囚薩里德維(Saridewi Djamani)以絞刑處決。

衛報報導,45歲的薩里德維是新加坡國民,因毒品 走私被判有罪。新加坡中央肅毒局(Central Narcotics Bureau, CNB)表示,她已於28日早些時候伏法。CNB在聲明指出,「薩里德維依法被賦予完整的正當法律程序,並在整個程序期間有律師作為代表」。

Singapore executes woman for first time in almost two decades https://t.co/mfsNvq2qEK