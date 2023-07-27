日本人口創55年來最大跌幅 外籍居民因1原因爆增

日本本國人口首見在每個縣都減少。（美聯社）

日本 總務省26日公布，截至今年元旦，日本公民人口較前一年減少80萬523人至1億2240萬人，是1968年以來、創下55年人口減少最多的一年，而且全國47個縣的本國居民人口全都下降，是有紀錄以來首見。所幸外國居民人數增加到將近300萬人，也寫下歷史紀錄。

日本總務省今天發布的最新數據顯示，截至今年元旦，日本公民人口較前一年減少80萬0523人至1億2240萬人，是1968年以來減少最多人的一年，出生數下降至77.2萬人，創下新低，死亡數則來到156.5萬人，創新高，且是出生人數的兩倍；連以往出生率相對高的沖繩，人口都不增反減。相對地，持有居留證的外國居民，全國共增加28萬9498人，來到299萬人。外國居民數增加是三年來首見，主要是先前因新冠防疫 而實施封控管制。

此外，外國居民數在全日本各縣都呈現增長。東京本就是外國居民最多的地區，過去一年新增的外國居民也最多，增加6萬3231人至58萬1112人。外國居民增加第二多的是大阪，人數2萬4963人，第三是名古屋所在的愛知縣，增加1萬9326人。

根據日本國立社會保障‧人口問題研究所的估計，2067年時，日本會有10.2%的人口是外國人，而且外國人不只在大城市居住，也會到鄉間定居。

日本國際協力機構（JICA）估算，日本在2040年前，需引進674萬國外出生的工作者，才足以維持經濟成長目標。這是2020年引進外國工作者的將近四倍。

日本公民人口當中，59.03%年齡介於15歲至64歲，這個年齡範圍被視為工作年齡人口。雖然工作年齡人口自開始蒐集資料的1994年以來首次看到成長，但占比仍低於60%。此外，日本年齡低於15歲的人口是減少的，所以未來的工作人口還是會變少。

另外，要到日本旅遊的遊客要注意，日本JR集團今天宣布，限訪日外國遊客購買的乘車票券JR PASS將從10月1日起漲價，漲幅最高的包括供東北地區使用的「JR東日本鐵路周遊券」5日券，從一張2萬日圓（約142美元）漲至3萬日圓（約214美元），漲幅最高將變貴50%；多款JR西日本周遊券票價也將同步調漲。

據JR東日本資料，10月的漲價至少影響6種票款：分別是供東北地區、長野和新潟地區、東日本和南北海道地區、東北和南北海道地區、東京廣域地區的JR鐵路周遊券，和用以往返東京成田機場的「N'EX東京去回車票」。

此外，JR西日本指出，若9月底前於日本國外旅行社購買兌換券，或藉網路預約服務（JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION）預訂，10月起仍可按原票價使用。「關西廣域鐵路周遊券」等商品將廢除指定席搭乘次數限制，改為可無限次數搭乘。